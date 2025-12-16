롯데월드, 소아암 어린이들과 ‘드림스테이지’ 공연
7회째 행사… 치료비 2000만원 기부
롯데월드는 지난 13일 연말을 맞아 세상에 따스한 희망을 전하는 사회공헌 공연 ‘드림스테이지’를 열었다고 15일 밝혔다. 올해로 7회를 맞은 공연은 한국백혈병소아암협회 소아암 어린이들과 롯데월드 임직원으로 구성된 샤롯데 봉사단이 함께 음원을 발매하고 무대에 올라 아이들의 꿈을 실현하는 롯데월드의 대표 사회공헌 캠페인이다.
이번 공연에는 소아암 어린이 20명과 샤롯데 봉사단 10명이 참여했다. 이들은 지난 9월부터 약 4개월간 정기적으로 모여 노래와 안무를 연습하고, 음원을 녹음하는 등 호흡을 맞추며 진심을 다해 무대를 준비했다. 롯데월드 어드벤처 1층 가든스테이지에서 펼쳐진 공연에서 이들은 2024년 드림스테이지 곡인 ‘슈퍼 히어로’를 시작으로 크리스마스 시즌마다 사랑받은 ‘머스트 해브 러브’, 올해 발매한 신곡 ‘빛나는 너에게’까지 총 3곡을 선보였다.
공연 종료 후 롯데월드는 해피빈을 통해 한국백혈병소아암협회에 소아암 어린이 치료비 2000만원을 기부했다(사진). 드림스테이지 음원은 멜론·지니·플로·벅스·바이브 등 주요 음원 사이트에서 감상할 수 있으며, 다운로드와 스트리밍 수익금 전액은 소아암 어린이들의 치료비로 사용된다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
