영화 ‘해리가 샐리를 만났을 때’ 감독 부부 피살
‘미저리’ 등 연출 로브 라이너
피플지 “친아들이 용의자”
1989년 제작돼 당대 최고의 로맨틱코미디 영화 중 하나로 꼽힌 ‘해리가 샐리를 만났을 때’를 연출한 로브 라이너(78·사진) 감독이 사망했다.
CNN 등에 따르면 라이너 감독 가족의 대변인은 14일(현지시간) 성명을 내고 “라이너 감독과 부인 미셸의 비극적인 별세 소식을 전한다”고 밝혔다. 로스앤젤레스(LA) 경찰은 라이너 감독 부부 사망에 대해 ‘명백한 살인 사건’의 피해자로 보고 수사에 착수한 것으로 전해졌다.
LA 소방 당국은 이날 오후 의료 지원 요청을 받고 고급 주택가에 위치한 라이너 감독 자택에 출동했고, 소방대원들은 자택 내부에서 시신 2구를 발견했다.
미국 대중지 피플은 라이너 감독의 아들 닉(32)이 부부를 살해한 혐의를 받고 있다고 전했다.
라이너 감독은 ‘스탠 바이 미’(1986), ‘미저리’(1990), ‘어 퓨 굿맨’(1992) 등을 연출해 1980~90년대 할리우드를 대표하는 감독 중 한 명으로 자리매김했다.
버락 오바마 전 미국 대통령, 카멀라 해리스 전 부통령, 낸시 펠로시 전 하원의장, 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사 등이 “가슴이 찢어진다”며 라이너 감독의 비극적인 죽음을 애도했다.
신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr
