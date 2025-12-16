LG유플 매장서 ‘구세군 QR 코드’로 기부하세요
LG유플러스가 연말을 맞아 구세군과 함께 ‘구세군 QR코드 자선냄비’ 캠페인(사진)을 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 캠페인은 전국 87곳 LG유플러스 직영 매장 내의 자선냄비에 부착된 QR코드를 스마트폰 카메라로 스캔해 쉽고 빠르게 기부에 동참할 수 있는 행사다. 내년 3월까지 진행되며 기부금은 전액 구세군에 전달돼 취약계층을 위해 사용된다. LG유플러스와 구세군은 “일상에서 현금 사용이 감소하고 있는 경향에 맞춰 새로운 기부 방식을 알리고자 이번 캠페인을 기획했다”며 “향후 모바일 기부 문화 확립을 위해 협업을 강화할 계획”이라고 설명했다.
이홍렬 LG유플러스 ESG추진실장은 “통신업계 최초로 구세군과 함께 매장 내에 디지털 자선냄비를 설치할 수 있게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 생활 속 기부 문화 확산에 적극 동참하겠다”고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
