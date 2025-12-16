‘경남 광역형 비자’ 해외 인력 산업현장 배치 시작
조선업 기능인력 118명 입국
우수인력 F-2R비자 전환 지원
경남도는 산업현장 인력난 해소를 위한 광역형 비자로 이달 30일까지 순차적으로 조선업 기능인력(선박도장공, 선박전기원) 총 118명이 입국한다고 15일 밝혔다.
도는 올해 처음 광역형 비자를 도입해 비자요건 설계, 수요조사, 기량검증, 비자발급 등 모든 과정을 지역 산업 수요에 맞춰 진행했다. 기존 조선업 비자와 달리 경력요건을 삭제하고, 학력 요건을 완화하는 대신 한국어 검증을 신설하고 직종별 기량 검증을 강화했다.
도내 조선업체 관계자 및 기술자 등으로 구성된 기량검증단이 지난 7~10월 태국, 인도네시아, 베트남에서 직종별 기량검증을 하고, 합격자를 대상으로 한국어 능력 검증과 서류심사를 거쳐 비자 발급을 지원했다. 입국 전 세종어학당과 연계해 한국어 교육과 기본 안전교육도 했다. 현장 적응을 위한 말하기 평가도 진행했다.
기업들의 지속적 요구사항인 신속한 비자 발급을 위해 경남도가 직접 조선업 고용추천서 등을 처리하고 있다. 또 경남비자지원센터는 외국인력 플랫폼과 비자 종합상담을 통해 기업과 외국인 근로자가 비자발급, 체류자격 변경 절차를 쉽게 이해하도록 돕고 있다.
경남 광역형 비자는 조선업뿐 아니라 기계부품, 정보통신기술(ICT) 등 도 주력산업 직종을 포함한다.
광역형 비자로 장기 근무하는 우수인력은 지역특화형 비자(F-2R 유형)로 전환을 지원해 지역에 정착하도록 맞춤형 서비스를 제공할 예정이다.
조현준 경남도 경제통상국장은 “지역 맞춤형 비자사업을 내실있게 운영해 산업인력난을 해소하고 지역사회와 외국인력이 상생할 수 있는 구조를 마련하겠다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
