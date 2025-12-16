개통 1년 비수도권 첫 광역철도 대경선 ‘합격점’

이동시간 줄고 경제효과도 확인

대구권 광역환승제도 함께 효과

혼잡도 개선·상권 이동 등은 과제

대경선. 경북 구미시 제공

개통 1년을 맞은 비수도권 첫 광역철도 ‘대경선’(구미~대구~경산)이 광역교통망 활성화 효과가 있는 것으로 나타났다. 대구와 인근 경북지역을 대구권 교통망으로 묶어 인프라 공유가 가능하도록 교통 지도를 바꿨다는 긍정적 평가가 있지만 만성적인 혼잡 문제를 해결해야 한다는 목소리도 나온다.



15일 대구시와 코레일 대구본부 등에 따르면 대경선 누적 이용객이 500만명을 넘어섰다. 대경선 정차역 7곳 중 이용객이 가장 많은 곳은 동대구역으로 하루 평균 2773명이 이용한 것으로 집계됐다.



구미시와 대구시, 경산시를 연결하는 대경선은 지난해 12월 14일 첫 운행을 시작했다. 대경선 개통 후 구미~대구 이동이 30분대에 가능해지는 등 이동 시간이 줄었고 이에 따른 경제 효과도 나타났다. 올해 초 구미시가 조사한 자료에 따르면 개통 후 구미지역 소비가 늘어난 것으로 집계됐다. 대구역에 위치한 롯데백화점 대구점 20·30대 고객 증가, 동성로 방문자 수 증가 등 문화 인프라 공유 현상도 나타난 것으로 분석됐다.



대경선 개통에 맞춰 확대 시행한 시내버스와 도시철도, 광역철도를 연계하는 대구권 광역환승제도 함께 효과를 봤다. 광역환승제 확대 이후 대구와 경북 경산·영천·김천·구미·칠곡·성주·고령·청도 대중교통 이용객이 크게 늘었다. 지난 4월 기준 총 교통카드 사용량은 188만5178건으로 광역환승제 시행 1년 전보다 7.8% 증가했고 이 기간 승차와 하차 건수도 각각 7.6%, 8.1% 늘었다. 환승 건수도 15만8582건에서 17만4967건으로 10.3% 증가했다.



대경선이 광역교통 활성화 측면에서는 합격점을 받았지만 해결해야 할 과제도 있다. 이용자가 늘면서 만성적인 혼잡에 대한 불만이 높아지고 있다. 대경선 운행 열차의 경우 2량으로 편성돼 출퇴근 시간 혼잡도가 높다. 특히 출근시간대 구미·사곡·왜관 방면 열차는 입석이 당연한 것으로 여겨질 정도다. 하지만 당장 열차를 증편할 수 없는 상황이라 혼잡에 따른 불편이 지속될 전망이다. 이밖에도 대구 상권으로 유동 인구가 빠져나가는 불균형 발생, 정차역 부족, 역세권 개발 문제 등도 장기적으로 해결해야 할 문제로 꼽힌다.



이에 내년 북삼역 개통, 2029년 원대역 신설 등 대경선 확장과 함께 혼잡도를 낮추는 방안도 함께 마련해야 한다는 목소리가 나온다. 대구시는 상권 활성화 등 경제 파급 효과를 수치로 확인할 수 있도록 분석 작업을 벌이고 이를 토대로 추가적인 광역 교통사업을 추진할 방침이다.



대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 개통 1년을 맞은 비수도권 첫 광역철도 ‘대경선’(구미~대구~경산)이 광역교통망 활성화 효과가 있는 것으로 나타났다. 대구와 인근 경북지역을 대구권 교통망으로 묶어 인프라 공유가 가능하도록 교통 지도를 바꿨다는 긍정적 평가가 있지만 만성적인 혼잡 문제를 해결해야 한다는 목소리도 나온다.15일 대구시와 코레일 대구본부 등에 따르면 대경선 누적 이용객이 500만명을 넘어섰다. 대경선 정차역 7곳 중 이용객이 가장 많은 곳은 동대구역으로 하루 평균 2773명이 이용한 것으로 집계됐다.구미시와 대구시, 경산시를 연결하는 대경선은 지난해 12월 14일 첫 운행을 시작했다. 대경선 개통 후 구미~대구 이동이 30분대에 가능해지는 등 이동 시간이 줄었고 이에 따른 경제 효과도 나타났다. 올해 초 구미시가 조사한 자료에 따르면 개통 후 구미지역 소비가 늘어난 것으로 집계됐다. 대구역에 위치한 롯데백화점 대구점 20·30대 고객 증가, 동성로 방문자 수 증가 등 문화 인프라 공유 현상도 나타난 것으로 분석됐다.대경선 개통에 맞춰 확대 시행한 시내버스와 도시철도, 광역철도를 연계하는 대구권 광역환승제도 함께 효과를 봤다. 광역환승제 확대 이후 대구와 경북 경산·영천·김천·구미·칠곡·성주·고령·청도 대중교통 이용객이 크게 늘었다. 지난 4월 기준 총 교통카드 사용량은 188만5178건으로 광역환승제 시행 1년 전보다 7.8% 증가했고 이 기간 승차와 하차 건수도 각각 7.6%, 8.1% 늘었다. 환승 건수도 15만8582건에서 17만4967건으로 10.3% 증가했다.대경선이 광역교통 활성화 측면에서는 합격점을 받았지만 해결해야 할 과제도 있다. 이용자가 늘면서 만성적인 혼잡에 대한 불만이 높아지고 있다. 대경선 운행 열차의 경우 2량으로 편성돼 출퇴근 시간 혼잡도가 높다. 특히 출근시간대 구미·사곡·왜관 방면 열차는 입석이 당연한 것으로 여겨질 정도다. 하지만 당장 열차를 증편할 수 없는 상황이라 혼잡에 따른 불편이 지속될 전망이다. 이밖에도 대구 상권으로 유동 인구가 빠져나가는 불균형 발생, 정차역 부족, 역세권 개발 문제 등도 장기적으로 해결해야 할 문제로 꼽힌다.이에 내년 북삼역 개통, 2029년 원대역 신설 등 대경선 확장과 함께 혼잡도를 낮추는 방안도 함께 마련해야 한다는 목소리가 나온다. 대구시는 상권 활성화 등 경제 파급 효과를 수치로 확인할 수 있도록 분석 작업을 벌이고 이를 토대로 추가적인 광역 교통사업을 추진할 방침이다.대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지