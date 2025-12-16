CJ온스타일 ‘온큐베이팅’, K중소브랜드 키운다
CJ온스타일이 운영하는 국내 유망 브랜드 인큐베이팅 프로그램 ‘CJ온큐베이팅’이 중소기업의 성장 요람으로 평가받고 있다. 15일 CJ온스타일에 따르면 CJ온큐베이팅이 발굴한 중소기업들은 미국 틱톡샵 공식 파트너사 ‘올세일코퍼레이션’ 등의 투자를 받아 글로벌 판로를 개척했다. CJ온스타일이 발굴한 유망 중소 브랜드들은 물류, 판매, 마케팅까지 전방위적 지원을 받을 수 있게 됐다.
CJ온스타일의 온큐베이팅 프로그램은 중소 브랜드를 선제적으로 발굴해 동반 성장하기 위한 직간접 투자 프로그램이다. CJ온스타일은 2023년 3월 CJ그룹 계열사 중 최초로 중소벤처기업부 주관 프로그램 ‘팁스’ 운영사에 선정됐다. CJ온큐베이팅 4기부터는 서울창조경제혁신센터와 공동 운영을 통해 브랜드 육성만이 아닌 기업 경영 전반에 대한 전문적 지원도 제공하고 있다. 제조·물류·투자 등 분야별 전문 파트너 14개사와의 협업을 강화해 체계적인 육성 환경을 마련했다.
아로셀, 플라이밀, 톰 등 뷰티·건식업계 중소형 브랜드는 이 프로그램을 통해 크게 성장했다. CJ온스타일 관계자는 “중소형 브랜드 성장의 요람으로서 브랜드 발굴부터 모바일과 TV 라이브 방송 콘텐츠 경쟁력을 통한 육성, 직접 투자까지 앞으로도 중소 브랜드에 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
