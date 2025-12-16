경기도 외국인 절반 이상 5년 넘게 거주… 근로자 가장 많아

2025 이민자 사회통합 실태 발표

전국 외국인 33%인 81만명 살아

가장 큰 어려움으로는 언어 문제

경기도청사. 경기도 제공

경기도 내 외국인 중 5년 이상 장기체류자가 절반을 넘어서면서 기존 이민정책을 장기 거주 지원 중심으로 전환해야 한다는 조사 결과가 나왔다.



경기도는 15일 시흥시에서 31개 시·군 이민자 지원부서 담당자가 참석한 워크숍을 열고 ‘2025 경기도 이민자 사회통합 실태조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난 6월부터 8월까지 도내 이민자 712명을 대상으로 진행됐다. 경제활동, 가족생활, 사회참여, 차별 경험, 건강 등을 조사했다.



2023년 행정안전부 통계 기준 경기도에는 전국 외국인 주민의 약 33%에 해당하는 약 81만명이 거주하고 있다.



조사 결과 한국 거주 기간이 5년 이상인 이민자는 56.6%로 집계됐다. 이 가운데 10년 이상 거주자는 29.8%, 5년 이상 10년 미만은 26.8%였다. 체류 유형은 근로자가 22.3%로 가장 많았고, 외국국적 동포 22.2%, 결혼이민자 21.3%, 기타 14.3%, 국적 취득자 13.5%, 유학생 6.3% 순이었다.



경제활동 참가율은 전체 응답자의 64.7%로 나타났다. 성별로는 남성이 85.2%인 반면 여성은 52.2%에 그쳤다. 이민자 전체의 상용직 비율은 53.5%였으나, 외국국적 동포와 기타 체류 외국인의 경우 임시직·일용직 비중이 각각 60.3%와 61.8%로 높아 고용 불안에 노출돼 있었다.



가족생활에서는 국적 취득자(97.0%), 결혼이민자(96.2%), 외국국적 동포(93.0%)의 대부분이 배우자와 동거하고 있었으나, 외국인 근로자는 배우자와 함께 사는 비율이 19.6%에 그쳤다. 자녀가 있어도 동거하는 경우는 11.2%에 불과해 가족 동반 거주를 지원할 제도 개선 필요성이 제기됐다.



경제활동과 가족생활 전반에서 가장 큰 어려움으로는 언어 문제가 꼽혔다. 응답자의 41.2%는 일자리 탐색 과정에서 한국어 능력 부족을 가장 큰 장애 요인으로 답했다.



차별 경험률은 30.8%로 조사됐다. 차별 경험 이민자의 삶의 만족도는 6.5점으로, 차별을 경험하지 않은 이민자(7.26점)보다 낮았다. 우울·스트레스 수준은 평균 10.74점으로 내국인 평균(9.83점)보다 높았지만, 정신과 진료나 보건소 상담 등 전문 서비스 이용률은 5% 미만에 그쳤다.



김원규 경기도 이민사회국장은 “경기도 이민사회의 현실을 면밀히 들여다본 첫 공식자료”라면서 “정주형 이민자 사회로 전환되는 상황에서 차별 해소 등 실제적인 정책이 뿌리내릴 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



