부산 수돗물, AI가 관리한다… 전국 최초 ‘상수도 AX’
정부·부산시·수자원공사 3자 협력
명장정수장 도입… 연 5억원 절감
부산의 상수도 관리가 인공지능(AI)을 기반으로 한 ‘지능형 시스템’으로 전환된다. 수돗물 생산부터 공급, 안전 관리까지 AI가 실시간으로 관여하는 체계를 구축하면서 운영 효율을 높이는 동시에 사고 예방과 비용 절감 효과도 기대된다.
부산시 상수도사업본부는 15일 기후에너지환경부, 한국수자원공사와 함께 ‘상수도 인공지능 전환(AX) 기술협약’을 체결했다. 정부와 공공기관, 지방자치단체 상수도 기관이 AI 기반 기술 협력에 나선 것은 전국 최초다.
협약에 따라 명장정수장을 시작으로 AI 정수장 구축과 지능형 관망 관리 통합 플랫폼이 도입된다. 정수 처리 과정에는 실시간 자동 제어 시스템을 적용하고 빅데이터를 활용한 수질 관리와 설비 고장 예측, 에너지 사용 최적화 기술을 도입해 운영 전반을 고도화한다. 영상 인식 기술을 활용한 안전 관리 체계도 함께 구축된다.
시는 이번 AX 전환을 통해 정수 공정과 수질의 안정성을 높이고, 작업자의 판단 오류를 줄여 사고 발생 가능성을 낮출 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 에너지 효율 개선 효과로 명장정수장 기준 연간 약 5억원의 전력비 절감이 가능할 것으로 예상된다.
시는 향후 노후 정수장 현대화 사업과 연계해 해당 시스템을 단계적으로 확대할 계획이다. 시 전역으로 적용될 경우 연간 30억원 이상의 운영비 절감 효과도 기대하고 있다. 정부 차원에서도 부산의 상수도 AI 전환을 선도 모델로 삼아 다른 지자체로 확산하는 방안을 검토 중이다.
김병기 상수도사업본부장은 “AI 전환은 단순한 기술 도입을 넘어 시민에게 더 안전하고 안정적인 수돗물을 공급하기 위한 핵심 전략”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
