충북대·교통대 통합 무산 위기

입력:2025-12-16 00:48
수정:2025-12-16 00:51
충북대, 찬반투표서 반대 우세 통합
이끈 충북대 총장 사퇴


충북대와 한국교통대의 통합이 무산 위기에 처했다.

15일 충북도 등에 따르면 충북대는 지난 3∼4일 진행된 교통대와의 통합 찬반투표 결과 교수와 직원, 학생 모두 반대 의견이 우세했다. 교통대는 대다수가 통합에 찬성했다. 이 같은 결과에 교육부는 두 대학의 통합을 결정지을 최종 통합심의위원회 개최를 취소했다.

충북대 학장협의회와 교수회 등은 통합 작업을 이끈 고창섭 총장에 대해 사퇴 압박에 나섰다. 충북대 학장협의회는 “이번 투표는 지난 2년 반 동안 이어진 일방적 대학 운영과 소통 부재에 대한 구성원들의 준엄한 평가”라고 주장한 바 있다.

결국 고 총장은 최근 대학 구성원들에게 사퇴 의사를 밝혔다. 고창섭 총장은 지난 11일 대학 구성원들에게 보낸 휴대전화 문자 메시지를 통해 “저는 지난 3∼4일 있었던 구성원 투표의 결과를 겸허히 받아들이고 총장직을 사직하고자 한다”며 “구성원들은 흔들림 없이 각자의 역할을 해주길 당부드린다”고 밝혔다. 교통대는 통합 추진을 이어간다는 입장이다.

두 대학의 통합은 더욱 어려워졌다는 관측이 지배적이다. 앞서 충북대와 교통대는 물리적 통합을 전제로 2023년 11월 교육부의 글로컬대학으로 지정됐으며 지난해 6월 통합에 합의한 뒤 교육부에 통합신청서를 제출했다.

글로컬대학 30은 교육부가 2027년까지 혁신을 통해 새로운 성장 모델을 구축하는 비수도권 대학 30곳을 지정해 5년 동안 학교당 1000억원을 지원하는 사업이다. 두 차례 이상 D등급 평가를 받으면 글로컬대학 지정이 취소되고 그간 받았던 관련 사업비도 반환해야 한다.

