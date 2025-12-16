수도권 이동 쉽고 생활 인프라 뛰어나
GS건설 ‘북오산자이 리버블시티’
GS건설이 경기도 오산 내삼미2구역 지구단위계획구역 A1블럭(내삼미동 905번지 일원)에 ‘북오산자이 리버블시티’를 이달 분양한다.
북오산자이 리버블시티는 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 전용 59~127㎡ 총 1275가구로 조성된다. 59㎡ 382가구, 74㎡ 280가구, 84㎡ 502가구, 99㎡ 108가구, 126㎡PH(펜트하우스) 2가구, 127㎡ PH 1가구로 구성된다.
단지는 동탄신도시와 세교지구의 생활 인프라를 누릴 수 있다. 롯데백화점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 이마트 오산점, 한림대 동탄성심병원을 차량으로 이용할 수 있다. 또 삼성전자 기흥·화성 사업장과 평택캠퍼스, 수원 삼성디지털시티와 LG 디지털파크, 동탄 테크노밸리 등 주요 산업단지가 인접해 출퇴근이 편리하다. 단지 인근 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 있어 서울과 수원·용인·평택 등 수도권 주요 지역으로의 이동이 용이하다.
단지 내부에 어린이집이 조성될 계획이며, 동탄 학원가도 차량으로 접근 가능한 거리다. 주차 공간은 가구당 1.49대다. 주택형별로 드레스룸, 팬트리, 알파룸 등으로 공간 효율성을 높였다.
특화 커뮤니티 ‘클럽자이안’에는 골프연습장과 피트니스센터, 필라테스, GX룸, 작은 도서관, 독서실 등 편의시설이 조성될 예정이다. 견본주택은 경기도 오산 내삼미동 272-2번지 일원에 마련될 예정이다.
