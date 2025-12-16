민간임대주택으로 각종 비용 부담 적어
포스코이앤씨 ‘더샵 오산역아크시티’
포스코이앤씨가 경기도 오산 세교2지구 M1블록에서 ‘더샵 오산역아크시티’를 분양 중이다.
더샵 오산역아크시티는 지하 4층~지상 44층, 7개 동, 전용 84~104㎡ 아파트 897가구 규모로 조성된다. 84㎡A 346가구, 84㎡B 233가구, 104㎡ 318가구 등 선호도 높은 중대형으로 이뤄졌다. 또 전용 84㎡ 오피스텔 90실과 연면적 약2만 5000㎡ 규모 상업시설도 구성된다.
공공지원 민간임대주택이며 무주택자 대상으로 공급돼 대출 및 각종 세금 부담에서 여유롭다. 계약금 5%로 초기자금 마련 부담을 덜었고, 임대 기간이 끝나면 분양 전환을 통해 ’내 집 마련’이 가능하다. 임차인에겐 분양전환 우선권이 주어지며 주택도시보증공사(HUG) 보증이 적용된다. 최대 10년간 무주택 자격을 유지할 수도 있다.
단지 반경 600m 내에 수도권전철 1호선 오산역이 있다. 오산역 외에 GTX-C 노선 연장, 수원발 KTX 등의 교통망도 확충이 예정돼 있다. 세교2지구 유일의 주상복합용지로 단지 내 상업시설에는 음식점·의료·키즈시설 등의 업종이 입점 가능하며, 이마트·롯데백화점·CGV 등 주요 편의시설도 가깝다.
방문 청소 서비스 ‘홈클리닝 서비스’, 앱으로 비대면 진료 및 처방 등을 받을 수 있는 ‘디지털 헬스케어 서비스’ 등도 제공될 예정이다. 견본주택은 경기도 오산 원동 182번지에 있고 입주는 2029년 6월 예정이다.
