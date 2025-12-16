혁신 설계 적용… 인테리어 취향에 맞게 선택
DL이앤씨 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’
DL이앤씨가 충남 내포신도시에 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’를 분양 중이다. e편한세상 내포 에듀플라츠는 충남 내포신도시 RH14블록(홍성 홍북읍 신경리 929번지 일원)에 지하 2층~지상 25층, 9개 동, 전용 84·119㎡, 총 727가구 규모로 조성된다. 내포신도시에서 3년여 만에 공급되는 아파트다. 민간참여 공공분양(전용 84㎡ 605가구)과 일반분양(전용 119㎡ 122가구)이 진행 중이다.
단지에는 DL이앤씨의 혁신 설계를 적용했다. 층간소음 저감 바닥구조인 ‘D-사일런트 플로어’와 저소음 렌지 후드 ‘D-사일런트 후드’, 주방 및 욕실 직배기시스템 등 소음 저감 특화 설계와 라이프스타일 맞춤 플랫폼 ‘C2 하우스’ 혁신설계, 입주자 취향에 따라 인테리어 옵션을 선택하는 ‘디 셀렉션’을 적용한다.
단지는 홍주초(2026년 개교 예정)를 품은 ‘초품아’ 입지이자 반경 500m 이내에 내포중, 홍성고가 있다. 중심상업지구와 인접해 병·의원과 은행 등 인프라를 이용할 수 있고 충남도청·경찰서·교육청 등 주요 행정기관도 가깝다.
내포신도시 안팎을 오가는 여러 개의 시내버스 노선이 지나가며, 고속시외버스정류소도 가깝다. 단지가 있는 내포신도시에는 내포도시첨단산업단지가 조성되고 있다. 인근에는 미래신산업 국가산업단지가 2030년 완공을 목표로 추진 중이다. 주택전시관은 충남 홍성군 홍북읍 신경리 38-3번지에 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사