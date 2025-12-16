남향 위주 배치… 수납공간 활용도 높아
두산건설 ‘두산위브더제니스 청주 센트럴파크’
두산건설이 충북 청주 흥덕구 신봉동 528번지 일원에 ‘두산위브더제니스 청주 센트럴파크’를 분양 중이다. 두산위브더제니스 청주 센트럴파크는 청주운천주공 주택재건축정비사업을 통해 공급되는 단지다. 지하 2층~지상 최고 31층, 18개 동, 전용 59~114㎡ 총 1618가구 규모로 조성된다.
일반분양은 전용 59~114㎡ 705가구다. 계약금 5%에 1차 계약금 1000만 원 정액제가 적용된다. 수분양자는 입주 시까지 계약금 외 별도의 추가 비용 없이 분양을 진행할 수 있어, 초기자금 부담을 덜 수 있다.
총 23만9,600여㎡ 규모 운천근린공원(계획)이 단지 옆으로 자리하고, 공원에는 다목적운동장 등 운동시설을 비롯해 조각원, 어린이놀이터, 잔디광장 등이 들어설 예정이다. 명심산, 무심천 등도 가깝다. 단지 앞에 1순환로가 위치하고 직지대로·백봉로·사운로가 가까워 청주 전역으로의 접근성이 좋다. 경부고속도로·중부고속도로 등을 통해 다른 지역으로 이동도 수월하다. 단지 생활권 내 홈플러스, 청주의료원, 청주예술의전당, 시민체육공원 등이 있다.
단지는 남향 위주로 배치되며 전 세대 판상형 구조로 구성됐다. 또 수납공간 특화 설계가 적용돼 공간 활용도를 높였다. 피트니스, 골프연습장 등 스포츠 시설과 카페라운지, 독서실, 작은도서관 등 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다. 견본주택은 충북 청주 흥덕구 송절동 600번지에 마련됐다.
