대치동 학원가 인접… 조경은 한 폭의 그림
롯데건설 ‘청담 르엘’
롯데건설이 서울 강남구 청담동에 공급한 하이엔드(최고급) 브랜드 아파트 ‘청담 르엘’이 지난달부터 입주를 시작했다. 청담 르엘은 서울 강남구 청담삼익아파트를 재건축한 롯데건설의 하이엔드 아파트다. 지하 4층~지상 35층, 9개 동, 전용 49~218㎡ 총 1261가구 규모다.
수도권 전철 7호선 청담역, 9호선 봉은사역이 인접한 역세권 입지이자 올림픽대로·강변북로·동부간선도로도 가깝다. 한강 변에 위치해 일부 가구는 한강 조망이 가능하다. 삼성해맞이공원, 청담근린공원, 봉은사, 잠실한강공원도 가깝다. 봉은초·중, 경기고가 도보권이고, 대치동 학원가 접근성도 좋다. 스타필드 코엑스몰, 현대백화점 무역센터점, 갤러리아백화점, 잠실종합운동장 등의 생활 인프라도 풍부하다.
전체 9400여㎡ 규모로 조성된 커뮤니티 시설에는 실내수영장, 실내골프클럽, 피트니스클럽, 북카페, 다이닝카페, 독서실, 뮤직&레슨멀티미디어실(청소년 도서관), 시니어살롱(경로당), 살롱&북라운지(작은 도서관) 등이 마련됐다. 살롱&북라운지와 시니어살롱은 한강 조망이 가능한 34층에 있다.
예술과 디자인을 접목한 조경은 단순 녹지공간을 넘어 미술관을 품은 아파트 단지로 구현했다. 중앙광장에는 스페인 작가 하이메 아욘의 작품 ‘하이 러브(High Love)’가 설치됐고, 리플렉션 가든에는 미디어아트그룹 사일로랩의 작품 ‘잔별(Stardust)’이 조성됐다.
