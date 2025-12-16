산업단지 위치… 업무효율 높이는 특화설계 매력
현대엔지니어링 ‘현대 테라타워 세마역’
현대엔지니어링이 경기도 오산의 수도권 전철 1호선 세마역 역세권 지식산업센터로 조성되는 ‘현대테라타워 세마역’을 분양 중이다.
현대 테라타워 세마역은 경기도 오산 세교동 592-9번지(세교1지구 자족시설용지 7BL) 일원에 지하 3층~지상 13층, 연면적 약 11.5만㎡(약 3.5만평) 규모다. 제조형 및 연구·업무형 지식산업센터 599실과 상업시설 46실이 함께 구성된다. 제조형 업무시설이 460실로 가장 많고, 연구형과 업무형은 각각 45실, 94실이다. 수도권 전철 1호선 세마역이 도보권이고, 국도 1호선과 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 인접해 있다. 인근에는 GTX-A(동탄역)과 GTX-C 노선(수원역, 오산역 28년 개통 예정)이 위치한다.
주변에는 다양한 산업단지가 자리했다. LG전자 디지털파크, LG이노텍 등 LG클러스터가 구축돼 있는 평택 진위일반산업단지를 비롯해 삼성전자 수원 사업장, 삼성전자 기흥·화성사업장, 동탄테크노밸리, 오산가장 1·2·3 일반산업단지 등이 있다.
단지는 제조형 지식산업센터의 특징과 업무효율을 높이는 특화설계를 도입한다. 물류 이동에 최적화된 설계를 적용할 예정으로, 드라이브인 및 도어투도어(일부 제외) 시스템, 5T 화물용 엘리베이터 2대 등을 도입해 차량 이동과 상·하차의 편리함을 높였다. 또 넓은 램프 폭과 고하중 바닥 설계로 물류 차량 이동 편의성과 안정성을 강화했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사