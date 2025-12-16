제거 어려운 난치성 담관 결석… 레이저로 깨부숴 없앤다

[And 건강]

‘홀뮴 레이저 쇄석술’ 도입 확산 추세

표면에 레이저 쏴 잘게 부수는 원리

완전 제거율 95~97%까지 높아져

도관은 비급여… 수십만원 추가 비용

최근 기존 내시경 치료로는 제거가 어려운 거대 담관 결석을 홀뮴 레이저로 깨부수어 없애는 신의료술이 도입됐다. 게티이미지뱅크

과식하거나 기름진 식사 후 명치나 오른쪽 윗배에 심한 통증을 느낄 때가 있다. 통증은 수 분이나 수 시간 지속되다 끊어졌다를 반복하며 괴롭힌다. 이런 경우 담관 결석이 원인일 수 있다. 방치하면 급성 담관염이나 황달 등 심각한 합병증을 일으킬 수 있어 진단 즉시 제거하는 게 원칙이다. 지금까지는 결석이 1.5㎝ 이상으로 크거나 담관 직경이 좁은 경우 기존 내시경 치료로 완전 제거가 어려웠다. 전체 담관 결석의 10~15%를 차지하는 이런 난치성 결석을 레이저로 깨부수어 제거하는 새 의료술이 최근 일부 의료기관 중심으로 보급돼 확산하고 있다. 결석 완전 제거율이 최대 97%로 높게 보고됐다. 주변 조직 손상과 합병증 위험이 낮고 시술 시간은 단축돼 환자들 반응도 좋은 편이다.



15일 의료계에 따르면 순천향대부천병원, 삼성창원병원 등 몇몇 대학병원이 난치성 담관 결석 치료를 위해 기존 담도 내시경 시술에 ‘홀뮴 레이저 시스템’을 선도적으로 도입했다. 서울아산병원 등 다른 기관들도 도입을 고려 중인 걸로 알려졌다. 이 시스템은 지난해 5월 보건복지부로부터 유효성과 안전성이 입증된 신의료술로 승인받았다.



담관 결석은 비만, 대사증후군, 서구화된 식습관 등으로 간에서 분비되는 소화액인 담즙 성분의 균형이 깨지면서 단단하게 굳어 생성된다. 담낭(담즙 주머니)의 결석이 통로인 담관으로 굴러 내려와 담즙의 흐름을 차단할 수 있다. 담관의 협착, 운동 저하, 기생충 감염 같은 여러 원인에 의해 담관 자체에 결석이 생기기도 한다. 국내 담관 결석 환자는 2020년 약 22만명에서 지난해 27만명 수준으로 크게 증가했다.



담관에 생긴 거대 결석(왼쪽)과 레이저로 부서진 결석. 순천향대부천병원

담낭 결석과는 해부학적 위치와 치료 방법 등이 달라 구분이 필요하다. 순천향대부천병원 소화기내과 이윤나 교수는 “담관 결석은 담즙 흐름을 직접 차단해 급성 담관염, 결석성 췌장염, 황달 등 중증 합병증을 일으키기 때문에 진단되면 곧바로 ‘내시경역행성담췌관조영술(ERCP)’로 불리는 내시경 시술을 통해 제거해야 한다”고 설명했다. 이 교수는 이어 “담낭 결석은 무증상이면서 크기가 작은 경우엔 경과 관찰하다 복통 같은 증상이 있거나 담낭염 등 염증을 일으킬 때 외과 수술로 제거하는 것이 원칙”이라고 덧붙였다. 담관 결석은 증상이 없어도 예방 목적으로 제거하는 게 표준 치료다. 다만 고령이거나 중증 기저질환 등으로 내시경 시술 위험이 매우 높아 손해가 더 클 것으로 판단되는 경우 예외적으로 보존 관찰을 고려할 수 있다.



ERCP는 내시경을 입과 위를 거쳐 십이지장까지 삽입하고 가느다란 도관을 통해 담관 내 결석의 위치를 확인한 뒤 두꺼운 강선으로 된 바스켓으로 결석을 부수어 끄집어 내는 방식이다. 결석 모양이나 위치, 담도의 직경에 따라 제거의 난이도가 달라지지만 대개 1.5㎝ 미만인 경우 ERCP로 어렵지 않게 없앨 수 있다. 하지만 1.5㎝ 이상이고 단단한 결석은 이런 기계적 쇄석술이나 체외충격파쇄석술(몸 밖에서 충격을 줘 결석을 깸) 등의 방법으로는 제거가 어렵다.



순천향대부천병원 문종호 병원장 겸 소화기병센터장은 “이런 난치성 담관 결석은 바스켓에 아예 걸리지 않거나 반복 시도에도 결석이 잘 부서지지 않는 경우가 많아 성공률이 떨어진다. 또 담관이 좁거나 굴곡이 심한 경우 기구 접근이 어려워 결석 제거에 실패하거나 합병증이 증가할 수 있다”고 지적했다.



최근 도입된 홀뮴 레이저 쇄석술은 이런 한계를 극복하고 난치성 결석 제거율을 높이고 합병증 위험은 낮춘다. 이 역시 ERCP 내시경 유도 하에 이뤄지는 것은 같다. 하지만 기존 바스켓 이용 쇄석술과 달리, 고에너지 레이저를 결석 표면에 쏘아 표면의 미세한 수분을 기화시키면서 작은 폭발처럼 결석을 잘게 깨뜨리는 원리(광열 효과)가 차이점이다. 레이저 에너지는 조직 깊숙이 들어가지 않고 표면에서 바로 소멸하도록 고안돼 결석 외 주변 담관 조직에 전달되지 않아서 점막 손상이 최소화된다. 또 결석 성분에 상관없이 표면의 수분을 기화시키기 때문에 거의 모든 종류의 결석을 효과적으로 분쇄한다. 임상 연구에 따르면 기계적 쇄석술의 담관 결석 완전 제거율은 약 75~85%인 반면 홀뮴 레이저 쇄석술은 95~97%로 높게 보고됐다. 합병증 발생률도 2~10%로 기계적 쇄석술(5~12%)과 비슷하거나 더 안전한 것으로 확인됐다.



홀뮴 레이저 결석 제거술은 기존 ERCP 기반 시술로 건강보험이 적용되지만 레이저 도관 사용에 따른 비용은 비급여여서 수십만 원이 추가로 들 수 있다. 문종호 병원장은 “난치성 결석은 치료가 쉽지 않지만 홀뮴 레이저 쇄석술 같은 신의료술을 이용해 효과적이고 안전하게 치료가 가능해졌다”면서 “반복되는 통증, 황달, 발열은 방치하면 담관염 등 합병증을 유발해 위험해질 수 있으므로 빠른 진단과 치료를 받는 것이 바람직하다”고 조언했다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



