올해 웃은 서학개미, 자칫하면 내년 양도세 폭탄… 미리 ‘연말 세테크’ 필수

‘차익 250만원까지는 비과세’ 활용

연내 손실 난 종목 팔면 차익 상쇄

가족 증여했다 1년 후 매도 방법도

게티이미지뱅크

올해 적극적으로 해외 주식을 사들인 ‘서학개미’들은 하반기 반등한 미국 증시와 원·달러 환율 상승에 힘입어 대체로 성공적인 투자를 했다는 평가를 받는다. 다만 내년 5월 덩달아 불어난 양도소득세에 발목을 잡히지 않으려면 손익통산·양도를 활용한 연말 ‘절세 전략’을 짜야 한다는 조언이 나온다.



15일 한국예탁결제원에 따르면 지난 10~11월 2개월 동안 내국인 개인 투자자들은 123억3700만 달러(약 18조1000억원)어치 해외 주식을 순매수했다. 개인 투자자가 보관하는 해외 주식 금액도 지난해 말 1587억1500만 달러에서 최근 2221억9200만 달러로 1.5배 가까이 증가했다.



이들 ‘서학개미’의 올해 평가 수익은 상당할 전망이다. 연초 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 직후 ‘관세 리스크’가 불거지면서 한동안 흔들렸던 나스닥 종합주가지수는 6월 이후 완연한 반등세를 지속, 연초 대비 20.3%에 이르는 누적 상승률을 기록하고 있다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 역시 연중 누적 상승률이 16.3%다. 1470원대에서 꺾일 기미가 없는 환율도 미 증시 투자자 입장에서는 수익률을 키워주는 호재다. 지난 6월 1366.95원까지 떨어졌던 월평균 환율은 이달 들어 12일까지 평균 1470.4원을 기록하고 있다.



만만찮은 양도세가 붙는 해외 주식 투자의 특성을 감안하면 투자자들은 절세를 위한 연말 ‘손절·양도 전략’에 주의를 기울여야 한다. 현행 세법은 해외 주식을 팔아 소득을 올릴 경우 양도차익에서 기본공제 250만원을 빼고 양도세율 20%, 지방세율 2%를 합쳐 22%의 세율을 매긴다. 예를 들어 올해 1억원의 해외 주식을 사서 1억5250만원에 팔았다면 5000만원이 과세표준이 돼 내년 5월 양도세 1100만원을 내야 한다.



이때 개인 투자자의 세 부담을 줄여주는 의외의 아군이 바로 ‘손절’이다. 연간 양도차익을 기준으로 하는 양도세의 특성상 손실이 난 종목을 같은 해에 매도하면 손실로 차익을 상쇄하는 ‘손익 통산’이 가능하다. 예컨대 수익이 난 종목만 매도해 1250만원의 차익을 낸 투자자가 있다면 그가 부담하는 양도세는 220만원이다. 반면 손실이 난 종목을 함께 매도해 차익을 650만원으로 줄일 경우 양도세는 88만원까지 떨어진다.



주식을 가족에게 증여했다가 훗날 양도하는 전략도 효과적인 절세 수단이다. 일반적으로 가족 간 증여에 적용되는 배우자(10년간 최대 6억원), 성년 자녀(10년간 최대 5000만원) 등의 증여세 면제 한도가 해외 주식 증여 시에도 마찬가지로 적용되기 때문이다. 이때 조세 당국은 증여일 앞뒤로 2개월씩 총 4개월 동안의 평균 가액을 기준으로 삼는다. 다만 이렇게 증여한 주식은 최소 1년 이후 매도해야 ‘절세 효과’를 누릴 수 있다. 1년 이내에 매도할 경우 세금을 회피할 목적으로 증여했다고 보고 증여자가 취득했을 때의 가격을 기준으로 양도세를 내게 된다.



이의재 기자



