느는 여성 구강암, 흡연·음주 탓… 비흡연자 입안 미생물 주의

[And 건강] 구강암 환자 증가

남녀 환자 10년간 배 가까이 늘어

증가율만 보면 여성이 배 이상 높아

2주 이상 염증·궤양 지속될 경우

전문의 검진 적극 받는 게 중요



국립암센터 구강종양클리닉 의료진이 구강암으로 항암과 방사선 치료를 받은 50대 남성의 건강 상태를 살펴보고 있다. 오른쪽부터 구강악안면외과 박주용, 이종호, 최성원 교수.

여성의 연평균 증가율, 남성 앞서



입안 염증, 2주 넘게 그대로면 의심

