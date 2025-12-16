구강암 진단·치료, 환자 특성 반영한 정밀 의료 필요

같은 병기라도 예후 등 달라

국립암센터 구강종양클리닉

환자 침 속 미생물 연구 나서



구강암은 같은 병기라도 환자에 따라 치료 반응이나 예후가 다르다. 이 때문에 병기에 따른 획일적 치료에서 벗어나 유전체 분석 등을 통해 환자 개개인의 특성을 기반으로 맞춤형 치료를 하는 정밀 의료의 도입이 반드시 필요하다. 구강암에선 정밀 의료 임상 적용이 일부 이뤄지고 있으나 제한적이어서 추가적인 연구가 선행돼야 한다는 지적이 많다.



국립암센터 구강종양클리닉은 구강암 환자의 침에서 구강 미생물(마이크로바이옴) 분석을 통해 조기 재발 여부를 예측하는 연구를 수행하고 있다. 구강암은 수술·항암·방사선 치료에도 불구하고 30% 이상에서 재발하는 대표적 난치암이다. 연구팀이 구강편평세포암 환자 133명의 타액을 분석한 결과 특정 미생물 조합만으로도 재발 위험을 기존 지표 보다 더 정확히 예측할 수 있었고 최근 이를 국제 학계에 보고했다. 특히 유박테리아와 락토바실러스(젖산간균)가 많은 환자에서 재발률이 높았고 베일로넬라균이 많은 환자에서는 재발이 적었다.



또 ‘환자 유래 오가노이드(줄기세포 기반으로 배양한 미니 장기)’를 활용해 구강암 예측 및 항암제 감수성 평가 연구도 진행 중이다. 국립암센터는 구강암 환자의 조직 샘플에서 총 76종의 암 오가노이드를 제작해 세계 최대 수준의 암 오가노이드 뱅크를 구축했다. 오가노이드의 형태적 특징에 따라 정상형, 치밀형, 포도송이형 등 3가지 세부 유형으로 분류하고 임상 예후가 명확히 구분됨을 확인했다. 특히 치밀형과 포도송이형 오가노이드는 ‘TP53 유전자’ 돌연변이율이 87% 이상으로 높았고 종양 돌연변이 부담도 증가해 재발 위험이 높고 생존율이 낮은 환자군과 밀접한 상관 관계를 보였다. 반면 정상형 오가노이드는 항암제 반응이 우수하고 예후가 양호한 유형으로 확인됐다. 연구팀은 오가노이드 유형에 따라 방사선 치료의 감수성이 다름도 파악했다.



국립암센터 최성원 교수는 15일 “이런 연구를 기반으로 항암이나 방사선 치료가 필요한 구강암 환자의 오가노이드에서 다양한 항암제를 직접 적용해 가장 효과적인 약물을 선별하고 방사선 치료의 감수성을 평가해 불필요한 부작용을 줄이고 환자에게 최적화된 치료가 가능해질 것”이라고 예상했다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



