청진기 너머 아이들 숨소리… 가장 의사 다운 자리

[정성관의 소아과 진료실에서] (23) 의사는 역시 진료실에서



병원이라는 거대하고 복잡한 조직을 운영하며 더 나은 의료 환경을 고민한다는 명분으로, 나는 몇 달간 진료실을 비워야 했다. 경영자로서의 판단과 대외활동 속에 파묻혀 지내다 12월이 되어서야 다시 본진인 진료실 의자에 앉게 됐다. 복귀를 앞둔 며칠 동안은 묘한 긴장감이 따라붙었다. 책상 위 청진기의 먼지를 닦아내며 혹시 내 의술에 먼지가 쌓인 것은 아닐까 걱정됐기 때문이다. 그 사이 달라진 약물 이름들은 낯설었고 진료 프로세스도 처음부터 다시 익혀야 할 것 같았다. 고작 몇 달의 공백이 수년처럼 멀게 느껴졌고 ‘예전처럼 아이들의 증상을 빠르게 파악할 수 있을까?’ 하는 두려움까지 들었다.



하지만 모두 기우였다. 진료실 의자에 앉는 순간, 마치 어제도 이곳에 있었던 것처럼 모든 감각이 되살아났다. 머리가 기억하기도 전에 몸이 먼저 움직였고 아이와 눈이 마주치자 막막했던 공백은 순식간에 지워졌다. 그 자리에는 다시 설렘과 뭉클함이 채워지기 시작했다.



진료 복귀 첫 주, 굵직한 목소리의 한 학생이 문을 열고 들어왔다. 훤칠한 중학교 2학년생이었다. 차트를 확인하던 나는 눈을 의심했다. 모니터엔 두세 살 무렵 감기만 걸리면 울던 꼬마의 진료 기록이 가득했다. 아이는 쑥스러운 듯 웃어 보였고 함께하지 못한 시간이 아쉬우면서도 다시 찾아와 준 마음이 고마웠다.



오후 진료를 시작하며 생긴 변화도 있었다. 독감 유행으로 학교를 마친 뒤 병원을 찾는 아이들이 늘면서, 오랜 시간 잊고 지냈던 ‘나의 환자들’을 다시 만나게 된 것이다. 얼마 전에는 첫째가 아기였을 때부터 진료했던 보호자가 찾아왔다. 이번엔 품에 갓난아기를 안고 양옆에는 훌쩍 큰 첫째와 둘째를 데리고 들어섰다. “원장님, 다시 진료 보신다고 해서 셋째 데리고 왔어요.” 그 한마디에 가슴이 울렸다. 초보 엄마 시절부터 세 아이를 돌보는 지금까지, 오랜 시간 우리 병원을 믿어주었다는 사실만으로도 의사로서 더할 나위 없는 보람이었다.



이제 먼지를 닦아낸 청진기는 다시 제 역할을 다하며 아이들의 숨소리를 들려준다. 경영상의 숫자와 정책 논리도 중요하지만, 의사가 진정으로 살아 있음을 느끼는 곳은 결국 환자와 마주하는 이 작은 진료실임을 깨닫는다. 잠시 멈췄던 시계가 다시 움직이기 시작했고 나는 지금 가장 나 다운 자리로 돌아왔다.



정성관 우리아이들의료재단 이사장, 대한전문병원협회 총무위원장



