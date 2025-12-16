좌우 맥 강도 차이 뚜렷하면 ‘거자침법’ 효과 높아
강동경희대병원 교수팀 연구 결과
한방에서 오른쪽 어깨가 아픈 환자에게 왼쪽 팔이나 다리에 침을 놓는 경우가 있다. 중국 고의학서 황제내경과 한의학 고서 동의보감에 기록된 ‘거자(巨刺) 침법’으로, 통증의 반대편 경락을 자극해 신체의 불균형을 조절하고 통증을 완화하는 기법이다. 근골격계 통증 환자에게 이런 거자 침법이 통증 감소와 관절 기능 개선에 효과적이라는 과학적 근거가 제시됐다. 특히 ‘좌우 맥(脈)의 강도 차이’가 큰 환자일수록 거자 침법의 반응이 배 높게 나타났다. 이번 연구는 동의보감 등에 기록된 전통 침 치료법 효과가 현대 데이터를 통해 검토된 최초의 시도라는 평가를 받는다.
강동경희대병원 침구과 백용현·박연철·이동민 교수팀은 현동한의원과 공동 연구로 한쪽 근골격계 통증 환자 109명의 진료 기록을 후향적으로 분석한 결과를 최근 국제 학술지 ‘통증 연구 저널(Journal of Pain Research)’에 발표했다.
연구팀은 전통적 한의학 진단 개념인 맥의 강도 차이에 주목했다. 이는 왼쪽과 오른쪽 손목 맥의 힘이 얼마나 다른지 평가하는 것으로, 신체의 불균형 또는 증상의 편향을 반영하는 지표로 활용돼 왔다. 연구팀은 거자 침법 치료 후 환자들의 통증과 기능 변화를 맥 강도 차이 유무에 따라 비교했다.
분석 결과, 맥 강도 차이가 뚜렷한 환자군은 차이 없는 환자군 보다 통증 감소 폭이 거의 배 가까이 크게 나타났다. 어깨·팔 등 상지 통증 환자의 경우 맥 강도 차이 있는 환자군은 통증이 평균 54.7% 줄어, 차이 없는 환자군(31.3%) 보다 훨씬 큰 개선을 보였다. 무릎·다리 통증 환자에서도 맥 강도 차이 있는 환자군(56.3%)과 차이 없는 환자군(29.5%)의 통증 감소폭은 크게 차이났다.
거자 침법의 효과는 관절 가동 범위에서도 차이가 확인됐다. 관절 움직임 제한이 있었던 22명 중 맥 강도 차이 있는 이들의 87.5%에서 관절 가동 범위가 개선됐다. 반면 차이 없는 군에선 16.7%만 기능이 호전됐다. 이는 거자 침법이 모든 환자에게 동일하게 작용하는 것이 아니라, 맥 강도 차이라는 전통적인 진단 요소가 실제 치료 반응을 결정하는 중요한 지표가 될 수 있음을 시사한다는게 연구팀 설명이다. 박연철 교수는 15일 “맥 강도 차이가 거자 침법의 치료 효과를 예측할 수 있는 객관적 지표로 활용될 가능성을 제시했다”면서 “거자 침법은 시술 위험이 낮고 다양한 근골격계 질환 치료와 병행하기 때문에 환자별 맞춤 통증 치료 전략을 확장하는데도 큰 도움이 될 것”이라고 강조했다. 다만 이번 연구는 후향적 분석 결과로 향후 보다 정확한 검증을 위해 전향적 관찰 연구, 무작위 대조군 비교 연구 등이 추가로 필요하다는 지적이 나온다.
민태원 의학전문기자
