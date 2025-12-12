금리 0.25%p 내린 미 연준, 향후 방향은 안갯속
한·미 금리 차 줄어… 환율은 상승
미국 연방준비제도(Fed·연준)가 시장의 예측대로 기준금리를 낮췄다. 다만 추가 인하에는 신중한 입장을 보이면서 향후 금리 향방은 ‘안갯속’으로 빠졌다. 원·달러 환율은 한·미 금리 차 축소에도 불구하고 오히려 소폭 올랐다.
연준은 10일(현지시간) 이틀 동안 진행한 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마치고 기준금리를 기존 3.75~4.0%에서 3.5~3.75%로 0.25% 포인트 인하한다고 밝혔다. 지난 9·10월에 이은 3연속 인하 결정이다. 연준은 정책결정문에서 “최근 몇 달 동안 고용 하방 위험이 증가했다고 판단했다”면서 ‘고용 둔화’를 이번 결정의 주요 요인으로 꼽았다.
금리 인하는 예상된 결과지만 내부 논의는 순탄하지 않았다. 이번 FOMC에서 투표권을 지닌 위원 12명 중 9명만이 0.25% 포인트 인하에 찬성표를 던졌다. FOMC 위원 3명이 의견 일치를 이루지 못한 것은 2019년 이후 약 6년 만이다. 예상 밖 신중론에 앞으로의 금리 경로도 미궁 속으로 빠졌다. 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 “향후 경제 상황 변화를 기다리면서 지켜보기에 좋은 위치”라고 밝혔다. 당분간 금리 인하를 중단하거나 시기를 늦출 수 있다는 뜻으로 풀이된다.
한국은행은 미국의 금리 인하로 통화 정책 운용에 다소나마 숨통이 트인 상황이다. 지난 5월 역대 최대(2.0% 포인트)였던 한·미 금리 격차는 이번 FOMC를 통해 1.25% 포인트까지 좁혀졌다. 양국 금리 격차가 이만큼 줄어든 것은 2023년 2월 이후 2년 10개월 만이다.
통상 원화와 함께 묶이는 일본 엔의 가치가 조만간 오를 수 있다는 점도 통화 당국 입장에서는 호재다. 일본은행은 다음 주로 예정된 금융정책결정회의에서 현행 0.5%인 정책금리를 0.75%로 인상할 것으로 전망된다.
그럼에도 한은이 내년 1월 통화정책방향 회의에서 기준금리를 다시 인하하기는 쉽지 않다는 관측이 나온다. 금리 격차만으로는 1400원대 중후반을 오가는 환율이 안정되기 어렵기 때문이다. 김종화 한은 금융통화위원은 지난 10일 기자간담회에서 “최근 환율 상승 요인의 70%가 달러 수급”이라면서 국민연금기금과 개인투자자 등의 해외 투자 확대를 고환율의 ‘핵심 원인’으로 꼽았다. 미국이 금리를 내린 이날도 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 2.6원 오른 1473원에 거래를 마쳤다. 고환율이 장기화하면서 국내 물가를 끌어올릴 수 있다는 점도 한은의 금리 인하 여지를 줄이는 요소다.
