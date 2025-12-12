“은둔서 꺼내준 삶의 전환점” “다시 와도 된단 말에 힘 얻어”

[자립준비청년에 희망 디딤돌을] 자립준비청년들에게 희망디딤돌은



“저에게는 삶의 전환점이었습니다.” 자립준비청년 출신 최은재(27)씨는 11일 삼성희망디딤돌과의 만남에 대해 이렇게 말했다. 위탁보호가정에서 성장한 최씨는 성인이 된 이후 정부 취업지원 사업의 지원을 받아 일찌감치 직장을 구했다.



그러나 불행은 예고 없이 찾아왔다. 어느 날 오랜 기간 연락이 끊겼던 친어머니의 부고 소식이 공문 한 장으로 전해졌다. 친자인 최씨가 장례를 치르지 않으면 모친은 ‘무연고자’로 처리될 거라는 내용이었다. 머릿속이 새하얘졌지만 주변에 의논할 ‘어른’이 없었다. 설상가상으로 회사 사람들과도 문제가 생기면서 직장도 그만둬야 했다. 퇴사 후 무력감에 휩싸인 그는 온종일 집안에서만 지내는 생활을 했다.



‘이렇게 살면 안 되겠다’는 생각이 들 무렵 삼성희망디딤돌을 알게 됐고, 최씨는 2023년 ‘삼성희망디딤돌 2.0’ 사업의 전자·IT 제조기술자 교육과정에 지원해 4개월간 취업지원 교육을 받았다. 이력서 작성, 모의면접 등 실질적 지원에 초점이 맞춰진 교육 과정을 거친 그는 지난해 충남소방본부 협력사에 다시 취업할 수 있었다.



최씨는 “희망디딤돌을 통해 비슷한 처지의 친구들을 많이 만나면서 ‘나만 이렇게 힘들고 괴로운 게 아니었구나’를 알게 됐다”며 “부정적 감정을 최소화하고 자신감과 자존감을 회복할 수 있었다”고 말했다.



대학생 김연주(23)씨는 자립준비청년의 주거를 지원하는 ‘삼성희망디딤돌 1.0’ 사업에 참여해 2023년부터 2년간 삼성희망디딤돌 부산센터에서 살았다. 어릴 때부터 아동보호시설에서 자란 김씨는 시설의 단체생활이 싫어 대학 진학 후 학교 근처 원룸을 구해 혼자 살았다. 그런데 대학 생활에 흥미를 잃어 휴학했고 이후 한동안 원룸에서 그야말로 ‘은둔생활’을 했다. 그러다 시설 관계자 추천으로 희망디딤돌센터에 입주하게 됐다. 이곳에서 자립지원을 받으며 운전면허와 컴퓨터활용능력 1급 자격증을 따고 토익 점수도 840점까지 올렸다.



센터 생활을 통해 자신감을 얻은 김씨는 복학을 결심했다. ‘센터를 나간 뒤 혼자 잘할 수 있을까’ 하는 두려움도 있었다. 이때 찾아온 센터의 심리상담사는 김씨를 꼭 안아주며 “복학 잘 결심했어. 다만 학교는 다시 안 가도 괜찮아. 언제든 다시 와도 돼”라고 격려해줬다고 한다. 이 말에 힘을 얻은 김씨는 자립 후에도 자신처럼 독립 이후를 막막해하는 후배 자립준비청년들을 돕는 ‘멘토’ 역할을 하고 있다. ‘(취업 교육을 지원하는) 희망디딤돌 2.0에도 참여할 의향이 있느냐’는 물음에 그는 “무조건 참여할 생각”이라고 답했다.



