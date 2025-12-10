시사 전체기사

[포토] 온정 나누는 어린이

입력:2025-12-10 18:56
공유하기
글자 크기 조정

한 어린이가 10일 경기도 수원역 버스환승센터 앞에 마련된 구세군 자선냄비에 성금을 넣고 있다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘긴급체포’ 조지호, 직무 정지 후에도 ‘1억6000만원’ 연봉 수령
李 지지율 60% 육박하지만 지방선거 민심은 접전… 왜?
쿠팡 사태 ‘소방수’로 온 대표는 누구?…하버드 로스쿨 ‘법률통’
조폭 연루설에 조세호 ‘유퀴즈’ ‘1박2일’ 하차
‘계엄군 총구 잡은 안귀령’은 연출된 장면?…법정 증언
권익위, ‘딸 축의금’ 최민희·‘아들 화환’ 김선교 경찰 송부
카톡 친구탭 다음주 복원…이르면 15일부터
올해 한국인이 가장 많이 사용한 앱은 ‘이것’
국민일보 신문구독