“세간에 오해” 정교유착 입 닫은 키맨
민주 금품의혹 실명 언급 안해
특검, 윤영호에 징역 4년 구형
윤, 몸담았던 교단 원색적 비난
김건희 특검은 10일 통일교 ‘정교유착’ 의혹의 키맨으로 지목된 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 징역 4년을 구형했다. 윤 전 본부장은 지난 8월 특검 조사 과정에서 통일교가 국민의힘뿐만 아니라 더불어민주당 소속 의원들에게도 금품을 지원했다고 진술한 것으로 알려지면서 파장이 일었다. 이와 관련해 윤 전 본부장 측은 “정파를 초월하기 위한 취지였는데, 세간에 오해가 있어 당혹스러울 따름”이라고 말했다. 윤 전 본부장의 폭탄 발언은 없었다. 선고는 다음 달 28일에 나온다.
특검은 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성) 심리로 윤 전 본부장의 정치자금법 위반, 업무상 횡령, 청탁금지법 위반, 증거인멸교사 혐의 재판의 결심공판에서 이같이 구형했다. 박상진 특검보는 “종교단체와 정치세력이 결탁해 대의민주주의를 부정한 것”이라며 “조직적 증거 인멸을 통해 형사사법 시스템을 교란했고, 객관적 증거가 있음에도 위법수집 증거를 주장하며 증언을 거부해 중형 선고가 불가피하다”고 이유를 설명했다.
앞서 특검은 윤 전 본부장을 권성동 국민의힘 의원에게 통일교 측 정치자금 1억원을 전달하고, 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 목걸이와 명품가방 등을 선물한 혐의 등으로 구속 기소했다. 특검 측은 이날 최종 의견진술에서 “피고인은 권 의원과 전씨라는 ‘투트랙’을 이용했는데, 이것은 모두 통일교와 윤석열 정권의 유착 관계를 형성하기 위한 목적이었다”고 지적했다.
윤 전 본부장은 최후진술에서 자신이 몸담았던 통일교 교단을 원색적으로 비난했다. 그는 미리 준비한 A4용지 3장 분량의 원고를 읽어 내려가며 “(통일교는) 제 아내에 대한 횡령 고소를 비롯해 도저히 신앙공동체라고 할 수 없는 일들을 자행했다”고 말했다.
다만 윤 전 본부장은 이날 결심공판에서 통일교가 지원했다는 의혹이 제기된 민주당 인사들의 실명을 거론하지는 않았다. 윤 전 본부장 측은 이와 관련해 “통일교에서는 2022년 한반도평화서밋 행사를 개최했고, 이 모임은 특정 정파에 국한되지 않는 다양한 세계 인사가 참석한다”며 “결론적으로 통일교는 정파를 초월하고 남북 화합과 통일을 촉구하기 위해 양당 후보 측에 참여를 제안한 것”이라고 설명했다. 그러면서 “공소사실에 기재된 것처럼 어느 특정 정당이나 정파에 집중한 것은 아닌데 오해 소지가 있어 당혹스럽다”고 강조했다.
앞서 윤 전 본부장이 지난 8월 민주당 중진들에게도 금품을 전달했다고 진술했다는 사실이 뒤늦게 알려지며 파장이 인 바 있다. 윤 전 본부장은 특검에 “전재수(현 해양수산부 장관)에게 2018~2020년 약 4000만원의 현금, 2점의 명품시계를 전달했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 전 장관은 바로 “사실이 아니다”라는 입장문을 내고 혐의를 부인했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사