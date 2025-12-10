[단독] 권오을 “한국 정치는 인맥… 성남시·경기도서 일했는지가 가장 기본”
李 대통령 측근 그룹 우회 지칭 해석
“사적 분위기서 편하게 얘기 한 것”
권오을(사진) 국가보훈부 장관이 최근 강연에서 “한국 정치는 인맥 정치”라며 “누가 성남시·경기도에서 함께 근무했는지, 누가 선거 때 도왔는지가 가장 기본”이라고 언급한 사실이 10일 확인됐다. 정치권이 정책보다는 인맥을 우선시한다는 취지의 설명이지만 이재명 대통령의 측근 그룹인 ‘성남·경기 라인’을 우회적으로 지칭한 것이라는 해석도 나온다.
권 장관은 지난달 27일 모교인 고려대의 상남정경관에서 ‘보훈, 미래를 위한 투자’ 주제로 강의하면서 “부동산 보유세를 내기 싫으면 (집을) 팔라고 하면 되는데 그 간단한 걸 하지 못한다. 정책을 가지고 우리가 정치를 하지 못한다”고 말했다. 그러면서 “그보다는 인맥이다. 누가 성남시청에 같이 근무를 했나, 누가 경기도청에 같이 근무를 했나, 아니면 누가 내 당 대표 선거할 때 나를 도왔나, 이게 가장 기본”이라고 덧붙였다.
권 장관은 “모든 인간사는 노력이 바탕이지만 큰 부분은 운이 결정한다고 생각한다”며 “누군가는 내가 이 대통령과 고향이 안동으로 같아 장관에 올랐다고 하지만 그것도 결국 자기 운”이라고 말했다. 이 대통령과의 인연에 대해선 “지난 4월 이재명 캠프에서 사람이 찾아와 ‘당시 후보가 고향 안동에서 지지율이 잘 나오지 않아 자존심이 상해 있다’고 하더라”며 “3선을 지낸 인물이 나서면 모양새가 좋으니 대구·경북 선거대책위원장을 맡아달라고 요청했다”고 했다.
이 같은 권 장관의 발언은 계파 변화와 정권 교체로 인한 공천 배제, 이재명정부 입각 경험 등을 토대로 한국 계파 정치의 한계를 설명한 것으로 보인다. 한편으론 현 정부의 인사 정책이 이 대통령과의 사적 인맥이나 선거 과정의 논공행상에 의한 것이라는 인식도 드러낸 것으로 해석된다. 권 장관은 국민일보와의 통화에서 “사적인 분위기에서 편하게 이야기한 개인적 경험담”이라며 “서로 알아야 (사람을) 쓴다는 의미로, 나도 모르는 사람을 쓰라고 하면 못쓴다는 취지”라고 말했다.
