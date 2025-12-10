통일교와 연루 여야 불문하고 엄정수사 지시… 李대통령,의혹 확산에 정면돌파
대통령실 “통일교만 대상 아냐”
정교유착 근절 강력한 의지 표명
이재명(사진) 대통령이 10일 통일교 측으로부터 여야 정치인이 금품을 받았다는 의혹에 대해 “여야 및 지위고하와 관계없이 엄정하게 수사하라”고 지시했다. 야권은 물론 여권 인사까지 연루됐다는 의혹이 전방위적으로 확산하는 상황에서 배수진을 치고 정면돌파에 나선 것이다.
대통령실 대변인실은 공지 메시지를 통해 “이 대통령이 특정 종교 단체와 정치인의 불법적 연루 의혹에 대해 이같이 지시했다”고 밝혔다. 대통령실 핵심 관계자는 국민일보와의 통화에서 “통일교가 조직적으로 정치권을 물고 들어가려고 하는데, 이러면 자기들이 조직적이고 체계적으로 정치권을 상대로 ‘불법적 작업’을 하려고 했다는 것을 인정한 것 아니냐”면서 “수사가 시작됐으니 수사 결과를 토대로 처벌할 사람은 여야를 막론하고 처벌하면 되는 일”이라고 설명했다. 이어 “이 대통령의 메시지는 ‘종교의 정치적 개입 행위를 묵과할 수는 없다’는 것”이라고 덧붙였다.
이 대통령의 이번 지시는 통일교만을 대상으로 한 것이 아니라는 것이 대통령실의 설명이다. 여권 고위 관계자는 “이 대통령은 일부 종교계가 신도들을 당원으로 가입시켜 정당의 결정권에 영향을 주려 하고, 금품으로 정치인을 매수해 자신들의 정치적 교두보를 만들려고 하는 게 정교분리 원칙에 어긋난다는 생각을 기본적으로 가지고 있다”며 “정교 유착은 완전히 뿌리 뽑아야 한다는 대통령의 의지가 상당하다”고 말했다.
이 대통령은 연일 정교 유착 근절을 강조하며 종교재단 해산 카드를 꺼내 들고 있다. 이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 “정교분리 원칙을 어기고 종교재단이 조직적·체계적으로 정치에 개입한 사례가 있다. 이는 헌법위반 행위”라며 일본 사례를 토대로 종교재단 해산 가능성에 대한 검토를 법제처에 지시했다. 이어 지난 9일 국무회의에서도 조원철 법제처장을 향해 “불법 자금으로 이상한 짓을 하는 종교 단체의 해산 방안을 검토하라고 (지시)했는데, 검토해봤느냐”고 물으며 “헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다”고 목소리를 높였다.
최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사