“오세훈, 명태균에 여론조사 부탁”… “明 일방 주장 통화기록조차 없어”
특검 공소장에 오시장측 전면 부인
“선거비용 남아… 대납 이유도 없어”
민중기 특별검사팀이 오세훈 서울시장을 정치자금법 위반 혐의로 기소하면서 공소장에 ‘여론조사를 선거 전략으로 쓰자는 명태균씨 제안을 오 시장이 받아들여 직접 전화로 여론조사를 부탁했다’고 적시한 것으로 나타났다. 공소장엔 ‘오 시장 측이 유리한 여론조사 결과를 받아보고, 그 비용을 후원자에게 대신 내 달라고 했다’는 내용도 포함됐다. 오 시장 측은 “명씨의 일방적 주장밖에 없다”며 혐의 자체를 전면 부인했다.
10일 법조계에 따르면 특검은 공소장에 2021년 1월 20일 저녁 서울 광진구의 한 중식당에서 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 명씨, 김영선 전 국민의힘 의원 등이 만나 그해 4월 치러질 서울시장 보궐선거 관련 이야기를 나눴다고 적었다. 명씨는 이 자리에서 오 시장에게 “여론조사를 여러 번 해서 지명도를 올리고 유리한 여론조사를 해 선거 전략으로 쓰자”는 취지로 말했다고 한다.
특검은 당시 오 시장이 나경원 의원과의 서울시장 후보 당내 경선에서 열세인 상황이었고, 이 같은 판세를 뒤집기 위해 명씨로부터 자신에게 유리한 여론조사를 진행하게 했다고 봤다. 공소장에도 22일 오 시장이 명씨에게 전화해 여론조사를 부탁한 뒤 강 전 부시장에게 명씨와 상의해 여론조사를 진행해 달라는 취지로 지시했다고 썼다. 그러면서 여론조사 비용은 후원자인 사업가 김한정씨에게 지원 요청했다고 결론 내렸다.
공소장을 받아 본 오 시장 측은 강하게 반발했다. 일단 여론조사를 직접 전화로 부탁했다는 사실 자체가 없다는 입장이다. 특검에 모든 휴대전화를 제출했지만 명씨와 통화한 기록 자체가 나오지 않았다고 했다. 이는 명씨 휴대전화에서도 마찬가지라고 했다.
또한 미등록 업체에 여론조사를 부탁할 이유도 없고, 여론조사를 부탁했더라도 대납시킬 이유가 없다고 강조했다. 오 시장이 2021년 당선 직후 신고한 재산은 48억7900만원이었고, 남은 선거비용 7억3000만원을 국민의힘에 기부할 만큼 자금 여력이 있었다는 점을 근거로 들었다. 오 시장 측 관계자는 “명씨 주장만 (공소장에) 담겼는데, 오히려 오 시장이 사기 사건 피해자”라고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
