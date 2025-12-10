캄보디아 감금 20대 1명 구출… 스캠 가담한 한국인 51명 검거
코리아전담반, 현지 경찰과 합동작전
경찰이 캄보디아 범죄단지에 갇혔던 한국인 1명을 구조하고 스캠(온라인 사기) 범죄에 가담한 50여명을 붙잡았다.
경찰청은 전날 코리아 전담반과 현지 경찰 합동작전으로 캄보디아 시아누크빌의 한 범죄단지에서 감금돼 고문을 당하던 20대 한국인 남성 A씨를 구출했다고 10일 밝혔다. 이곳에서 스캠 범죄를 저지르던 한국인 51명도 검거했다.
코리아 전담반은 지난 4일 관련 신고를 접수한 뒤 감금 장소를 파악하고 캄보디아 측에 긴급 구조요청서를 보내 출동을 요청했다. 요청서가 접수되면 신고자 얼굴 사진 제출 등 복잡한 절차 없이 위치정보와 인적사항만으로 현지 경찰 출동이 가능하다.
전담반은 약 1주일간 예상 도주로와 진입 경로를 분석하고 주변을 봉쇄한 뒤 작전을 진행했다. 이번 작전엔 한국 경찰관 4명을 비롯해 국가정보원 요원, 캄보디아 현지 경찰 100여명 등이 투입됐다.
지난달 10일 설치된 코리아 전담반은 한국·캄보디아 경찰관이 함께 근무하는 24시간 대응기구다. 한국인 관련 사건의 신고 접수부터 피해자 구조, 피의자 송환 등 전 과정을 처리한다. 출범 후 지난 4일 캄보디아 포이펫에서 한국인 조직원 15명을 검거하는 등 성과를 냈다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
