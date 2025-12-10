통일교 ‘민주당 금품 지원’ 진술… 전재수 “명백한 허위” 의혹 부인
통일교 2인자 ‘현금상자 등 전달’ 특검,‘민주 의원 접촉’ 국수본 이첩
‘통일교 2인자’ 윤영호 전 통일교 세계본부장이 전재수 해양수산부 장관에게 현금 상자와 명품시계를 전달했다고 김건희 특검 조사 과정에서 진술했던 것으로 알려졌다. 전 장관은 “명백한 허위”라며 의혹을 부인했다. 통일교가 전 장관을 포함해 더불어민주당 의원들을 접촉했다는 의혹은 경찰 국가수사본부 수사 과정에서 실체가 드러날 전망이다.
9일 법조계에 따르면 특검이 작성한 수사보고서에는 윤 전 본부장이 지난 8월 “전 장관에게 2018~2020년 약 4000만원의 현금, 2점의 명품시계를 전달했다”고 진술한 내용이 포함된 것으로 파악됐다. 당시 국회의원이던 전 장관은 부산에서 3선을 한 친문재인계 핵심 인사로 꼽혔다.
앞서 윤 전 본부장은 지난 5일 자신의 재판에서 “2017~2021년은 국민의힘보다 민주당과 가까웠다. 평화서밋 행사를 앞두고 현 정부의 장관급 4명에게 어프로치(접근)했고, 그중 2명은 한학자 총재에게도 왔다 갔다”고 진술했다. 윤 전 장관은 특검에서 이들의 구체적 명단을 진술했고 그 중 전 장관이 포함된 것으로 알려졌다.
특검은 윤 전 본부장이 통일교 현안을 청탁할 목적으로 민주당 측에 금품을 전달한 것으로 의심하고 내사 사건번호를 부여해 사건기록을 만든 것으로 파악됐다. 다만 특검은 민주당 사건은 수사 대상이 아니라고 판단, 사건을 경찰 국수본에 넘겼다. 이를 두고 특검의 ‘선택적 수사’ 논란도 일고 있다. 앞서 특검은 권성동 국민의힘 의원을 통일교로부터 청탁 대가로 1억원을 받은 혐의로 구속기소했다.
전 장관을 포함해 통일교와 관계있는 것으로 지목된 민주당 인사들은 대부분 의혹을 부인했다. 전 장관은 페이스북에 “저는 의정활동은 물론 개인적 영역 어디에서도 어떤 금품도 받은 사실이 없다”며 “허위보도와 악의적 왜곡에 모든 법적 수단을 통해 끝까지 책임을 묻겠다”고 적었다. 전 장관은 국민일보 통화에서 “통일교 내부 핵심 인사들과도 교류한 사실이 없다. 행사 참석이 워낙 많아서 통일교가 연관된 행사인지 일일이 따져보긴 어렵다”고 말했다.
또 다른 장관급 인사 A씨도 “통일교가 주최한 국회 행사에 참석한 적은 있다”면서도 금품 수수 의혹은 부인했다. 재선 B의원은 “통일교와 교류한 적이 없다”고 말했다. 통일교와 여권의 핵심 연결고리로 지목된 C 전 의원은 입장을 밝히지 않았다.
여권에선 통일교 측 지원이 ‘전당대회 돈봉투 사건’처럼 비화할 수 있다는 말도 나온다. 2021년 전당대회에서 돈봉투 의혹이 뒤늦게 제기된 후 의원 21명의 리스트가 공개됐고 일부는 유죄가 확정됐다.
양한주 김판 박준상 기자 1week@kmib.co.kr
