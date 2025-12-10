SNL부터 쌓아온 찰떡 케미… “이렇게 편하고 재밌을 수가”
쿠팡플레이 ‘자매다방’ 이수지·정이랑
“우리 에너지가 화면 통해 전해지는듯”
콩트 코미디 접목 토크쇼… 시즌2 기대
“우리 둘이 워낙 즐겁게 놀다 보니 그 에너지가 화면을 통해 그대로 전해지는 것 같아요.”(이수지)
쿠팡플레이 오리지널 예능 ‘자매다방’은 5대째 이어온 다방 사장 수지(이수지)와 직원으로 일하는 언니 이랑(정이랑)이 손님을 맞아 수다를 나누는 콘셉트의 콩트 코미디를 접목한 토크쇼다. 불과 4회까지 공개됐는데 매회 뜨거운 화제성을 자랑하고 있다. ‘SNL 코리아’ 때부터 남다른 호흡을 보여온 이수지와 정이랑이 게스트와 빚어내는 유쾌한 케미가 빛난다는 평가다.
서울 종로구 한 카페에서 9일 만난 이수지는 “제가 ‘선배, 받아주세요’라고 굳이 말하지 않아도 선배가 자연스럽게 상황을 정리해주고 애드리브로 더 웃겨준다”며 “함께 쌓아온 시간이 만든 호흡이고, 그게 내공이라는 생각이 든다”고 말했다. 정이랑도 “수지와 함께하면 일이 이렇게 편안하고 재미있을 수 있구나 싶다”고 화답했다.
이수지는 KBS ‘개그콘서트’의 ‘황해’ 코너에서 연변 사투리 캐릭터로 주목받았다. ‘SNL 코리아’에서는 ‘피부과 상담실장’ 등의 캐릭터로 존재감을 굳혔다. 정이랑은 tvN 시절부터 함께한 SNL 원년 멤버로, 욕쟁이 할머니 캐릭터 등으로 강렬한 인상을 남겼다. 두 사람은 ‘SNL 코리아’에서 매주 함께하며 자연스럽게 시너지를 쌓아왔다.
다채로운 ‘부캐’(부캐릭터)로 사랑받은 이수지는 ‘자매다방’에서도 현실 속 인물을 그대로 옮겨 놓은 듯한 캐릭터 소화력을 보여줬다. 그간 이수지는 유튜브 채널에서 대치동 엄마 ‘제이미맘’, 인플루언서 ‘슈블리맘’, 래퍼 ‘햄부기’ 등의 부캐를 선보여 ‘인간 복사기’라는 별칭을 얻었다. 정이랑 역시 콩트 연기로 정평이 나 있다. 이들이 보여주는 표현력의 비결은 일상에서 발휘되는 관찰력이다. 이수지는 “밖에서는 일부러 이어폰을 빼고 사람들의 대화를 듣는다”며 버스나 재래시장 등 다양한 공간을 오가며 캐릭터의 결을 다져왔다고 설명했다.
‘자매다방’ 속 캐릭터도 모두 실제 주변 인물에서 출발했다. 정이랑은 대구 사투리를 쓰는 ‘아는 언니’를 참고해 캐릭터를 구축했고, 이수지는 ‘막내 이모’의 말투를 차용했다. 이수지는 “처음에는 이모가 ‘내 말투가 그렇게 느리지 않다’며 반대했지만, 지금은 주변에서 ‘정숙씨 목소리 아니냐’는 연락을 받는다며 오히려 좋아한다”고 웃었다.
공간을 ‘다방’으로 설정한 것도 캐릭터의 맛을 살리기 위한 결정이었다. 초기에는 ‘촬영장 카페차’ 콘셉트였으나, 부캐 확장성과 레트로 트렌드를 고려해 다방으로 바꿨다.
공간과 캐릭터가 빚어낸 편안한 분위기 덕에 프로그램은 게스트의 숨겨진 매력까지 자연스럽게 끌어냈다. 군 전역 후 첫 단체 공식 활동으로 ‘자매다방’을 찾은 그룹 엑소는 컴백을 앞두고 제대로 눈도장을 찍었다. 드라마 ‘UDT: 우리 동네 특공대’ 홍보차 출연한 배우 진선규는 이수지와 허벅지 씨름을 벌이는 등 예기치 않은 장면으로 웃음을 선사했다.
오는 13일 최종회 공개를 앞두고 있는데 반응이 좋아 시즌2에 대한 기대감도 커지고 있다. 이수지는 “다음 시즌이 어떻게 될지는 모르지만 내부 분위기는 긍정적인 것 같다”고 했고, 정이랑은 “새 시즌을 하게 된다면 무엇을 보여주겠다는 생각보다 편하게 듣고 반응하는 데 집중하고 싶다”고 말했다.
김승연 기자
