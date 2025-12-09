이 대통령 “이상한 짓 하는 종교단체 해산시켜야”

금품로비 의혹 통일교 지칭 해석돼

법제처장 “위법 심한 경우 해산 가능”

우상호 “내란재판부 가동 시작점

2심에 둬야 한다는 게 대통령 생각”

이재명 대통령이 9일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 이 대통령은 회의에서 “종교단체도 헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다”고 밝혔다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 “법인격을 가진 종교단체도 헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다”고 밝혔다. 특정 종교를 언급하진 않았지만 최근 윤석열정부와의 ‘정교유착’과 정치권 금품로비 의혹을 받는 통일교를 지칭한 것으로 풀이된다.



이 대통령은 9일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 “정치에 개입하고 불법자금으로 이상한 짓을 하는 종교단체 해산 방안을 검토하라고 했는데, 해봤느냐”고 조원철 법제처장에게 물었다. 이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 일본의 종교재단 해산 사례를 언급하며 관련 검토를 주문한 바 있다.



조 처장은 “헌법 문제라기보다 민법 제38조 적용 문제”라며 “종교단체가 조직적으로 매우 심한 정도의 위법 행위를 지속하면 설립 허가를 취소할 수 있고 해산할 수 있다”고 답했다. 민법 38조는 법인이 목적 외 사업을 하거나 공익을 해하는 행위를 했을 때 주무 관청이 법인 허가를 취소할 수 있도록 한다. 이 대통령은 재차 “주무 관청이 명령하면 해산 효과가 바로 발생하는 것이냐”고 물었고, 조 처장은 “문화체육관광부가 권한을 갖고 있다”고 답했다. 해산 시 재산 문제에 대해선 “정관에 정해진 바가 없으면 국가에 귀속된다”고 설명했다.



강유정 대통령실 대변인은 “정교분리 원칙에 따라 법률 위반 여부를 확인한 것”이라며 “특정 종교단체에 대한 지시는 아니다”고 말했다. 하지만 한동훈 전 국민의힘 대표는 이날 “이 대통령의 발언은 ‘우리 돈 준 거 불면 죽인다’는 공개 협박”이라며 “이재명이나 더불어민주당 쪽에 준 돈을 통일교 측이 내일 재판에서 말하면 해산시켜버리겠다는 저질 공개 협박”이라고 주장했다.



이 대통령은 또 “사회의 불합리한 점을 개선하고 정상화하려면 갈등과 저항이 불가피하다”며 “입법을 두고 견해가 달라도 국민 상식과 주권자의 뜻을 존중하면 합리적으로 처리될 것”이라고 언급했다. 최근 논란이 된 내란전담재판부를 언급한 것이란 해석이 나왔지만 강 대변인은 “개혁 전반에서 불가피한 마찰을 정부가 조정해 나가겠다는 취지”라고 선을 그었다.



우상호 대통령실 정무수석은 이날 한 유튜브 방송에서 “‘내란전담재판부를 설치하되 2심부터 (가동)하는 것이 지혜롭지 않으냐’는 것이 대통령의 생각”이라고 말했다. 이어 “내란전담재판부 설치 논의가 시작된 것은 지귀연 부장판사가 윤석열 전 대통령을 풀어줬기 때문”이라며 “재판 태도도 ‘가족오락관’ 같다는 비판이 많다”고 지적했다. 그러면서 “지 판사와 같은 태도가 사법부 권위를 약화시키고 있다는 자각을 해야 한다”고 비판했다. 전국법관대표회의가 우려를 제기한 데 대해서도 “적어도 지 판사의 행태를 비판하거나 자성했어야 한다. 그게 국민에 대한 예의”라고 부연했다.



우 수석은 여당이 대통령의 뜻이라며 개혁을 강행하려 할 때면 이 대통령이 “당이 요즘 자꾸 왜 이래요”라고 한다고도 전했다.



윤예솔 정우진 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 596 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국방부에 출입하고 있습니다. 이재명 대통령이 “법인격을 가진 종교단체도 헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다”고 밝혔다. 특정 종교를 언급하진 않았지만 최근 윤석열정부와의 ‘정교유착’과 정치권 금품로비 의혹을 받는 통일교를 지칭한 것으로 풀이된다.이 대통령은 9일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 “정치에 개입하고 불법자금으로 이상한 짓을 하는 종교단체 해산 방안을 검토하라고 했는데, 해봤느냐”고 조원철 법제처장에게 물었다. 이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 일본의 종교재단 해산 사례를 언급하며 관련 검토를 주문한 바 있다.조 처장은 “헌법 문제라기보다 민법 제38조 적용 문제”라며 “종교단체가 조직적으로 매우 심한 정도의 위법 행위를 지속하면 설립 허가를 취소할 수 있고 해산할 수 있다”고 답했다. 민법 38조는 법인이 목적 외 사업을 하거나 공익을 해하는 행위를 했을 때 주무 관청이 법인 허가를 취소할 수 있도록 한다. 이 대통령은 재차 “주무 관청이 명령하면 해산 효과가 바로 발생하는 것이냐”고 물었고, 조 처장은 “문화체육관광부가 권한을 갖고 있다”고 답했다. 해산 시 재산 문제에 대해선 “정관에 정해진 바가 없으면 국가에 귀속된다”고 설명했다.강유정 대통령실 대변인은 “정교분리 원칙에 따라 법률 위반 여부를 확인한 것”이라며 “특정 종교단체에 대한 지시는 아니다”고 말했다. 하지만 한동훈 전 국민의힘 대표는 이날 “이 대통령의 발언은 ‘우리 돈 준 거 불면 죽인다’는 공개 협박”이라며 “이재명이나 더불어민주당 쪽에 준 돈을 통일교 측이 내일 재판에서 말하면 해산시켜버리겠다는 저질 공개 협박”이라고 주장했다.이 대통령은 또 “사회의 불합리한 점을 개선하고 정상화하려면 갈등과 저항이 불가피하다”며 “입법을 두고 견해가 달라도 국민 상식과 주권자의 뜻을 존중하면 합리적으로 처리될 것”이라고 언급했다. 최근 논란이 된 내란전담재판부를 언급한 것이란 해석이 나왔지만 강 대변인은 “개혁 전반에서 불가피한 마찰을 정부가 조정해 나가겠다는 취지”라고 선을 그었다.우상호 대통령실 정무수석은 이날 한 유튜브 방송에서 “‘내란전담재판부를 설치하되 2심부터 (가동)하는 것이 지혜롭지 않으냐’는 것이 대통령의 생각”이라고 말했다. 이어 “내란전담재판부 설치 논의가 시작된 것은 지귀연 부장판사가 윤석열 전 대통령을 풀어줬기 때문”이라며 “재판 태도도 ‘가족오락관’ 같다는 비판이 많다”고 지적했다. 그러면서 “지 판사와 같은 태도가 사법부 권위를 약화시키고 있다는 자각을 해야 한다”고 비판했다. 전국법관대표회의가 우려를 제기한 데 대해서도 “적어도 지 판사의 행태를 비판하거나 자성했어야 한다. 그게 국민에 대한 예의”라고 부연했다.우 수석은 여당이 대통령의 뜻이라며 개혁을 강행하려 할 때면 이 대통령이 “당이 요즘 자꾸 왜 이래요”라고 한다고도 전했다.윤예솔 정우진 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지