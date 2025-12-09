여권 ‘통일교 리스트’ 긴장… ‘전대 돈봉투’처럼 터질라

거론 인사 하나같이 “사실무근”

박지원 “민주당도 철저히 수사”

박지원 더불어민주당 의원. 연합뉴스

통일교 간부가 특검 조사에서 더불어민주당 인사들도 접촉해 금품을 지원했다고 진술한 사실이 알려지면서 여권이 긴장하고 있다. 관행과 위법의 경계에 있던 통일교 측의 지원이 ‘전당대회 돈봉투 사건’처럼 비화할 수 있다는 말까지 나온다.



당 관계자는 9일 “통일교 측에서 일종의 보험 성격으로 여야 양쪽을 모두 접촉한 것 같긴 하다. 합법적인 테두리 내에서 후원금을 냈다면 별다른 문제는 없을 것”이라고 말했다. 다만 “구체적인 청탁이 있었거나 정치자금법에 저촉되는 지원을 받았다면 문제가 커질 수 있다”고 우려했다. 정치 후원금 연간 한도액은 500만원이다.



여권에선 2년 전 당을 흔들었던 전당대회 돈봉투 사건도 회자된다. 2021년 전당대회에서 돈봉투가 지급됐다는 의혹이 뒤늦게 제기됐고, 의원 21명의 리스트까지 공개됐다. 검찰 수사로 일부 인사들은 유죄가 확정됐다.



통일교와 관계 있는 것으로 지목된 이들은 대부분 의혹을 부인했다. 장관급 인사 A씨는 통화에서 “통일교 측으로부터 금품을 지원받은 사실이 없고, 통일교 내부 핵심 인사들과도 교류한 사실이 없다”고 말했다. 다만 “행사 참석이 워낙 많아서 통일교가 연관된 행사인지 일일이 따져보긴 어렵다”고 덧붙였다. 또 다른 장관급 인사 B씨도 “통일교가 주최한 국회 행사에 참석한 적은 있다”면서도 금품 수수 의혹에 대해선 부인했다. 재선 C의원은 통화에서 “전혀 사실이 아니다. 통일교와 교류한 적이 없다”고 강하게 부인했다.



통일교와 여권의 핵심 연결고리로 지목된 D 전 의원은 따로 입장을 밝히지 않았다. 친명(친이재명)계 핵심으로 분류된 D 전 의원은 통일교 고위 간부 이모씨가 민주당에서 당직을 맡는 데에도 영향을 미친 것으로 알려졌다. 다만 해당 당직은 일종의 명예직이었다.



박지원 의원은 라디오 인터뷰에서 “민주당도 (의혹이) 있으면 다 수사해야 한다. 선택적으로 적용하면 안 된다”고 말했다. 대통령실은 해당 사안을 예의주시하며 특검의 사건 이첩 후 경찰 수사를 지켜본다는 입장이다.



김판 박준상 윤예솔 기자 pan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 온라인뉴스부 김판 기자 pan@kmib.co.kr 2564 응원 하기 카톡(ID : pandan22)으로 편하게 제보 남겨주세요. 확인 후 연락드리겠습니다. 통일교 간부가 특검 조사에서 더불어민주당 인사들도 접촉해 금품을 지원했다고 진술한 사실이 알려지면서 여권이 긴장하고 있다. 관행과 위법의 경계에 있던 통일교 측의 지원이 ‘전당대회 돈봉투 사건’처럼 비화할 수 있다는 말까지 나온다.당 관계자는 9일 “통일교 측에서 일종의 보험 성격으로 여야 양쪽을 모두 접촉한 것 같긴 하다. 합법적인 테두리 내에서 후원금을 냈다면 별다른 문제는 없을 것”이라고 말했다. 다만 “구체적인 청탁이 있었거나 정치자금법에 저촉되는 지원을 받았다면 문제가 커질 수 있다”고 우려했다. 정치 후원금 연간 한도액은 500만원이다.여권에선 2년 전 당을 흔들었던 전당대회 돈봉투 사건도 회자된다. 2021년 전당대회에서 돈봉투가 지급됐다는 의혹이 뒤늦게 제기됐고, 의원 21명의 리스트까지 공개됐다. 검찰 수사로 일부 인사들은 유죄가 확정됐다.통일교와 관계 있는 것으로 지목된 이들은 대부분 의혹을 부인했다. 장관급 인사 A씨는 통화에서 “통일교 측으로부터 금품을 지원받은 사실이 없고, 통일교 내부 핵심 인사들과도 교류한 사실이 없다”고 말했다. 다만 “행사 참석이 워낙 많아서 통일교가 연관된 행사인지 일일이 따져보긴 어렵다”고 덧붙였다. 또 다른 장관급 인사 B씨도 “통일교가 주최한 국회 행사에 참석한 적은 있다”면서도 금품 수수 의혹에 대해선 부인했다. 재선 C의원은 통화에서 “전혀 사실이 아니다. 통일교와 교류한 적이 없다”고 강하게 부인했다.통일교와 여권의 핵심 연결고리로 지목된 D 전 의원은 따로 입장을 밝히지 않았다. 친명(친이재명)계 핵심으로 분류된 D 전 의원은 통일교 고위 간부 이모씨가 민주당에서 당직을 맡는 데에도 영향을 미친 것으로 알려졌다. 다만 해당 당직은 일종의 명예직이었다.박지원 의원은 라디오 인터뷰에서 “민주당도 (의혹이) 있으면 다 수사해야 한다. 선택적으로 적용하면 안 된다”고 말했다. 대통령실은 해당 사안을 예의주시하며 특검의 사건 이첩 후 경찰 수사를 지켜본다는 입장이다.김판 박준상 윤예솔 기자 pan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지