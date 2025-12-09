‘친명’ 유동철·이건태 최고위원 출사표… 막오른 친청·반청 대전

최고위원 보선 세 대결 구도 형성

유 “당내 권력 감시·견제 필요해”

‘친청’ 문정복 임오경 등 출마 저울질

당 지도부는 세력 구도 분위기 불편

주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 아프리카·중동 4개국 순방을 마친 이재명 대통령이 지난달 26일 성남 서울공항에 도착해 더불어민주당 정청래 대표와 악수하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 부산시당위원장 경선 과정에서 컷오프돼 당 지도부와 충돌했던 ‘친명’(친이재명)계 유동철 부산 수영구 지역위원장이 민주당 최고위원 보궐선거 출마를 공식 선언했다. 정청래 대표에 비판적인 다른 인사들도 대거 등판을 준비하면서 최고위원 보선을 두고 친청(친정청래) 대 반청(반정청래) 세력전 구도가 형성되는 모습이다.



유 위원장은 9일 국회에서 기자회견을 열고 “지금 민주당에는 비민주적 제도를 개선하고 당내 권력을 감시, 견제할 수 있는 최고위원이 필요하다”며 “민주당의 진짜 당원 주권을 실현하고 내란세력의 정치적 아성, 영남 돌파의 최선봉에서 싸우겠다”고 말했다. 또 “당대표의 약속에도 불구하고 억울한 컷오프는 이미 현실이 됐다. 저처럼 가짜뉴스를 이유로 컷오프당하는 사례, 반드시 막아내겠다”며 지도부를 직격했다. 유 위원장은 앞서 출마 선언을 예고하면서 “이 대통령의 영입 인재로 험지였던 부산 수영구에 출마했던 그때처럼 제 모든 것을 바치겠다”며 ‘명심(明心)’도 강조했다.



대표적 친명계로 꼽히는 이건태 의원도 11일 기자회견을 열고 출마를 공식화한다. 이 의원은 전날 출마 계획을 알리면서 “(당정) 엇박자를 이제는 끝내야 한다. 대통령은 앞으로 가고 있는데 당은 옆으로, 때로는 다른 방향으로 걷고 있기 때문”이라며 “지금 민주당 모습이 그렇다”고 밝혔다. 이 대통령 대표 시절 수석사무부총장이었던 강득구 의원도 출마를 막판 고심 중이다.



친청계로 분류되는 인사들도 출마 몸풀기에 들어갔다. 문정복 조직사무부총장, 임오경 대표 직속 민원정책실장, 이성윤 의원 등이 유력 거론된다. 원외에서는 김한나 서울 서초갑 지역위원장이 출마를 저울질 중이다. 이번 민주당 최고위원 보선은 전현희·김병주·한준호 의원의 지방선거 출마로 공석이 된 자리를 채우기 위해 내년 1월 11일 치러진다.



당 지도부는 최고위원 보선이 세력 구도로 흘러가는 분위기에 불편해하는 기류가 읽힌다. 특히 친청 계파 프레임을 극도로 조심하는 모양새다. 임 실장은 페이스북에서 “권력과 기득권 세력을 위해 정 대표를 견제하고 흔들려고 최고위원이 되려는 사람이 친명이냐”며 “이재명정부 발목을 잡으려 하는 사람이 친명이 되고, 정부의 승리를 위해 헌신한 사람들은 하루아침에 친청이 되느냐”고 지적했다. 이어 “계파 정치는 사라져야 한다. 저는 친명이고 우리 모두가 친명”이라고 강조했다.



전날 민주당 최고위원회의에선 최고위원 보선을 ‘1인1표 투표’로 변경하는 방안이 거론됐다. 그러나 불필요한 오해를 부를 수 있다는 이유로 1명의 선거인이 2명까지 기입할 수 있는 기존 ‘1인 2연기명’ 방식이 채택됐다. 지난 5일 대의원과 권리당원 표의 등가성을 1대1로 맞추는 ‘1인1표제’가 부결될 당시 ‘정 대표가 내년 8월 전당대회에서 자신에게 유리하게 룰을 바꾸고 있다’는 비판이 나온 데 따른 반응으로 풀이된다.



김혜원 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr



