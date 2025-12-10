‘가전은 LG’, 초석 다진 ‘가산 R&D 캠퍼스’ 50년
1975년 금성사 중앙연구소로 출범
“새로운 AI홈 시대 전략 거점”
LG전자 ‘가전 기술의 산실’인 ‘가산 R&D 캠퍼스’가 설립 50주년을 맞았다. 1975년 금성사 중앙연구소로 출범한 가산 R&D 캠퍼스에서는 지난 반세기 동안 LG전자를 대표하는 가전 핵심 기술들이 기획·개발됐다.
LG전자는 지난 8일 서울 금천구 가산 R&D 캠퍼스에서 ‘50년의 기술과 열정, 내일을 향한 약속’을 주제로 기념행사를 열었다고 9일 밝혔다. 행사에는 김쌍수 전 부회장, 이영하 전 사장, 신문범 전 사장, 송대현 전 사장 등 전·현직 경영진과 산학 협력 교수진, 임직원 등이 참석했다.
LG전자는 체계적인 연구 거점을 마련하고 연구소 간 시너지를 내기 위해 50년 전 국내 민간기업 최초의 종합연구소를 설립했다. 당시 대부분의 기업들이 개별 공장 내 소규모 연구조직을 운영하던 것과 달리 가전·컴퓨터 등 모든 제품군을 아울러 신제품 개발부터 품질 향상, 생산시스템 자동화 등을 연구하는 ‘기술 첨병’을 가동한 것이다.
단층 건물에 전기 계측·제어·표준 등 실험 시설을 갖췄던 연구소는 2002년 압력·온도·소음 등 다양한 실험실을 갖춘 실험동을 신축하며 규모를 키웠다. 2007년 지상 20층·지하 5층 규모의 연구동, 2013년에는 별관을 추가로 준공해 현재 전체 연면적은 3만5000평에 달한다. 상주 인원도 1700여명까지 늘었다.
이곳은 혁신 제품들의 산실 역할을 톡톡히 했다. 1998년 세계 최초로 벨트 없이 모터와 세탁통을 직접 연결한 DD(Direct Drive)모터가 개발됐고, 2001년에는 모터가 회전 대신 직선운동을 하는 냉장고용 리니어 컴프레서가 나왔다. 2016년 선보인 국내 최초 듀얼 인버터 에어컨은 기존 대비 에너지 효율을 최대 40% 높이며 미국 최고 권위 발명상인 ‘에디슨 어워드’ 최고상을 받았다.
현재 연구소에서는 냉난방공조(HVAC) 컴프레서, 기능성 신소재, 차세대 가전 플랫폼 등 미래 먹거리를 위한 다양한 연구가 진행되고 있다. 이현욱 LG전자 HS연구센터장(부사장)은 “새로운 AI홈 시대를 주도하는 전략 거점이자 R&D 혁신의 중심지로 자리매김할 것”이라고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
