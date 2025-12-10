‘탈팡족’ 노린다… ‘쓱세븐클럽’ 출시
SSG닷컴은 장보기 중심의 신규 유료 멤버십 ‘쓱세븐클럽’을 다음 달 초 출시할 예정이라고 9일 밝혔다. 업계 최고 수준인 ‘7% 적립’ 혜택과 ‘티빙’ 제휴 서비스가 포함된 멤버십이다. 쓱배송 상품 구매 시 구매 금액의 7%가 SSG머니로 자동 적립된다. SSG닷컴을 포함해 이마트, 신세계백화점, 스타벅스 등에서도 쓸 수 있다. 티빙을 시청할 수 있는 서비스도 새 멤버십에 적용한다. 신세계백화점몰, 신세계몰 상품 할인 쿠폰도 제공한다.
쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 이후 SSG닷컴 신규 유입은 증가 추세다. SSG닷컴에 따르면 지난달 29일부터 지난 7일까지 SSG닷컴 하루 평균 신규 방문자 수는 전년 동기 대비 120% 늘었다. 하루 평균 방문자 수도 15% 증가했다. 새 멤버십 론칭으로 신규 유입은 더 늘어날 것으로 보인다.
