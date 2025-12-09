지방선거 야당 심판 47% 정권 심판 42%… 오차 내 팽팽

내년 ‘6·3 지방선거’를 6개월 앞둔 시점에 ‘정권 심판론’과 ‘야당 심판론’이 오차범위 내에서 팽팽히 맞서고 있는 것으로 나타났다. 이재명 대통령과 더불어민주당의 높은 지지율에도 불구하고 견제 필요성을 느끼는 여론도 적지 않다는 의미로 해석된다.
국민일보가 한국갤럽에 의뢰한 조사에서 ‘현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 47%, ‘현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 42%로 조사됐다.
이런 흐름은 성별에 따른 차이는 없었으나 연령대별로는 극명하게 엇갈렸다. 20대에서는 ‘정권 심판론’이 ‘야당 심판론’보다 두 배 이상 높았고, 40대와 50대에서는 반대 현상이 벌어졌다. 18~29세 응답자 58%는 ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다’고 답했지만 반대 의견은 27%에 그쳤다. 70대 이상 응답자 중에서도 ‘정권 심판론’(53%)이 ‘야당 심판론’(35%)을 크게 앞섰다.
더불어민주당 핵심 지지층이 밀집한 40대와 50대에서는 ‘여당 후보가 당선돼야 한다’는 의견이 각각 66%와 62%로 ‘야당 심판론’보다 30% 포인트 이상 높았다. 30대와 60대에서는 큰 차이가 없었다.
허진재 한국갤럽 여론수석은 9일 “20·30대가 정말 실망하는 부분은 부동산 정책”이라며 “이들은 부동산 가격 폭등으로 삶의 계획이 흐트러질 수밖에 없는 세대였는데, 그것이 지금 또 반복되고 있다”고 분석했다. 이어 “40·50대는 젊었을 때 형성된 정치 성향(진보)이 20년째 유지되는 것으로 본다”고 평가했다. 박성민 정치컨설팅 민 대표는 “국민의힘에 실망해 (당에 대한) 지지를 유보하고 있지만, 선거에서 민주당 후보는 찍지 않겠다는 의사를 드러낸 것”이라고 설명했다.
지역별로는 수도권과 충청, 경남 등 치열한 접전이 예상되는 곳에서 정권 심판론과 야당 심판론이 충돌하는 양상을 보였다.
서울에서는 ‘야당 심판론’을 선택한 응답자가 전체의 51%로 과반이었지만 ‘정권 심판론’을 택한 응답자 비율도 41%로 적지 않았다. 특히 이재명 대통령의 ‘안방’이라고 볼 수 있는 인천·경기에서는 ‘정권 심판론’(41%)과 ‘야당 심판론’(46%) 간 차이가 오차범위 안에 머물렀다.
여권이 공을 들이고 있는 부산·울산·경남에서는 ‘정권 심판론’(46%)이 ‘야당 심판론’(45%)보다 1% 포인트 높았다. 충청권(대전·세종·충청)에서는 ‘야당 심판론’ 47%, ‘정권 심판론’ 39%로 집계됐다. 대구·경북(TK)과 강원, 제주에서는 ‘정권 심판론’이 각각 63%, 55%, 61%로 과반이었다.
이준한 인천대 정치외교학과 교수는 “계엄 1년을 맞아 양 진영의 팽팽한 의견이 반영된 것으로 보인다”며 “앞으로의 정치·경제 상황에 따라 정권 심판론이 더 커질 수도 있고, 반대로 여당이 압승할 수도 있다”고 진단했다.
이번 여론조사는 국민일보가 한국갤럽에 의뢰해 전국 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 지난 4~5일 진행됐다. 무선전화 인터뷰 조사 방식으로 실시됐으며, 대상자는 통신사 제공 휴대전화 가상번호 프레임에서 무작위 추출했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트, 응답률은 10.5%였다. 성·연령·지역별 인구비례 가중이 적용됐다. 이밖의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
최승욱 성윤수 기자 applesu@kmib.co.kr
