[이도경의 에듀 서치] 불수능에 울분 찬 학부모의 호소… 수능 이대로 괜찮나

한 학부모가 지난 7일 서울 종로구 성균관대 새천년홀에서 열린 종로학원의 ‘2026 정시 합격 가능선 예측 및 지원전략 설명회’에서 강사의 설명을 들으며 학원 측 자료에 메모를 하고 있다. 연합뉴스

영어 어려워 1등급 전년대비 반토막

수시 최저학력 미달에 집안은 지옥

N수생 탓에 난도 조절 어렵다지만

예측 불가 입시가 근본 문제 아닌가

