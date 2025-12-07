쿠팡 60대 이상 209만명… 탈퇴 하고 싶어도 ‘끙끙’
스미싱 등 악성 범죄 노출 우려
쿠팡 회원인 김모(76)씨는 쿠팡의 역대급 개인정보 유출 사태로 불안감을 떨치지 못하고 있다. 하지만 마땅한 대응책을 찾을 수 없어 손을 놓고 있다. 김씨는 “쿠팡에서 개인정보가 새어 나갔다는 안내를 받은 뒤 예전에는 대수롭지 않게 넘기던 스팸 전화도 눈에 들어온다”며 “모르는 번호가 뜨기만 해도 혹시 관련된 건 아닌지 불안하다”고 말했다. 그는 “탈퇴나 보안 설정을 하려고 해도 무엇을 눌러야 할지 몰라 아무런 조치도 못했다”고 토로했다.
고령층과 외국인 등 디지털 취약계층을 겨냥한 2차 피해 우려가 커지고 있다. 7일 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단에 따르면 최근 ‘쿠팡 유출로 본인 명의 카드가 발급됐을 수 있다’는 문구를 덧붙여 불안을 자극하는 스미싱 시도가 잇따라 포착됐다. 범죄에 이용당할 가능성이 상대적으로 높은 디지털 취약계층을 위해 맞춤형 대책 마련이 필요하다는 지적이 제기된다.
젊은층을 중심으로는 ‘탈팡’(쿠팡 탈퇴) 같은 능동적인 정보보호 조치가 빠르게 이뤄지고 있다. 하지만 디지털 환경에 대한 이해와 활용 능력이 낮은 이들은 피해 예방의 사각지대에 머물러 있다. 개개인이 할 수 있는 대응책이 상세히 제시되지 않으면서 김씨 같은 취약계층은 사실상 손을 쓸 수 없는 상황이다. 온라인에서 스미싱 신고, 번호 도용 차단, 명의도용 방지 서비스 가입 등 ‘추가 피해 방지 팁’을 실시간 공유하는 2030세대와 달리 이들의 대응은 여전히 더디다.
데이터 분석 업체 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난달 기준 쿠팡 결제자 가운데 60대 이상은 209만명으로 전체의 12.7%다. 지난해 같은 기간(167만명) 대비 25.2% 증가한 수치다. 고령층의 온라인 쇼핑 이용은 빠르게 늘고 있는 추세인데 문제 발생 시 스스로 대처하지는 못하는 상황이다. 과학기술정보통신부 디지털 정보격차 실태 조사에 따르면 60대 이상 76.4%(복수 응답)가 디지털 기기 문제가 생기면 가족에게 도움을 요청한다고 답했다. 스스로 해결한다는 응답은 35.7%에 그쳤다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사