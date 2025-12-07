‘표결 방해 의혹’ 추경호 기소… 내란·외환 수사 마무리 수순
‘내란 선동’ 황교안도 불구속 기소
특검, 박성재 전 장관도 기소 방침
내란 특검이 7일 12·3 비상계엄 해제 방해 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원을 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 추 의원을 내란중요임무종사 혐의로 기소하면서 특검 수사는 마무리 수순에 들어갔다.
박지영 특검보는 브리핑에서 “추 의원은 본회의 개의를 알고도 의원총회 개최 의사 없이 (집결) 장소를 당사로 변경해 국회에 진입하려는 의원들의 발길을 돌리게 하고 본회의장에 있는 의원들에겐 밖으로 나오라는 메시지를 전달했다”고 밝혔다. 이어 “무장한 군인 등 강제력만 동원하지 않았을 뿐 사실상 (윤석열 전 대통령이 의원을 끌어내려고 한 것과) 동일한 행위”라고 덧붙였다.
박 특검보는 “추 의원은 (당시) 여당 원내대표로서 윤 전 대통령의 계엄 유지 의사를 조기에 꺾게 만들 수 있는 유일한 사람이었다”며 “(추 의원이) 계엄에 반기를 들었다면 계엄 해제도 빨라지고 국론 분열과 사회적 혼란도 훨씬 줄어들었을 것”이라고 지적했다.
추 의원은 입장문을 통해 “특검은 혐의를 소명하지 못해 구속영장 청구가 기각됐음에도 추가 증거 없이 정치 기소를 강행했다”며 “윤 전 대통령과의 통화에서 계엄 유지 협조 요청을 받은 바 없다”고 반발했다. 앞서 법원은 지난 3일 “혐의 및 법리에 다툼의 여지가 있다”며 추 의원에 대한 구속영장을 기각했다. 하지만 특검은 “객관적 사실관계만 봐도 혐의 성립에 문제가 없다”는 입장이다.
특검은 이날 황교안 전 국무총리를 내란선동, 특수공무집행방해 등 혐의로 불구속 기소했다. 특검은 조만간 계엄 공모 및 김건희 여사 수사 무마 등의 의혹을 받는 박성재 전 법무부 장관도 기소할 방침이다.
양한주 이형민 기자 1week@kmib.co.kr
