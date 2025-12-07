수사 개시한 ‘관봉권·쿠팡’ 상설특검… ‘내부 기강 확립 최우선’ 과제 떠올라
“동료 수사 부담” 인력 파견 난관
검찰 내부 “특검 사안 아냐” 시선도
관봉권 띠지 폐기 의혹과 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹을 수사하는 상설특검의 성패는 내부 기강 확립에 달려 있다는 관측이 나온다. 검찰의 고의 은폐, 외압 의혹 등을 들여다보는 수사인 만큼 특검팀원의 부담감이 큰 데다 수사 동력을 유지하기도 쉽지 않다는 이유에서다.
7일 국민일보 취재를 종합하면 전날 수사 개시를 선언한 특검의 검찰 수사관 인력 파견 작업은 난항을 겪은 것으로 전해졌다. 각 검찰청은 특검 파견 지원자를 개별 접촉으로 물색했지만 지원자가 극소수였다. 결국 대검찰청이 개별 검찰청에 수사관 인력 파견을 할당하며 가까스로 수사관 파견 인원을 확정한 것으로 파악됐다. 상설특검은 특검과 특검보 2명, 파견검사 5명으로 꾸려진다. 경찰 수사·포렌식 인력 등 파견공무원과 특별수사관은 각각 30명 이내로 구성된다.
수사관들이 특검 파견을 기피한 배경에는 동료들에 대한 수사가 불가피하다는 점이 꼽힌다. 관봉권 사건의 경우 띠지 분실 경위를 따져보며 해당 증거물 훼손이 단순 실무자의 실수였는지, 지휘라인이 개입한 것인지 등을 확인해야 한다. 쿠팡 사건의 경우 검찰 윗선이 사건 담당 검사에게 외압을 행사했는지 규명해야 한다. 외압 의혹 당사자인 엄희준 전 부천지청장 측은 특검에 외압 의혹을 제기한 문지석 부장검사를 무고 혐의로 수사해 달라고 특검팀에 요청했다.
두 사건 모두 검사 또는 수사관 등 검찰 ‘식구’를 수사해야 하는 사안이다. 한 수사관은 “같이 일했던 동료를 수사해야 하는데 누가 지원해서 가려고 하겠느냐”며 “지원자가 없어 결국 뽑기로 인원을 정한 검찰청도 있다”고 말했다. 다른 수사관은 “너무 정치적인 사안이라 모두 부담스러워 할 수밖에 없다”며 “정권이 바뀌면 또다시 낙인이 찍혀 불이익을 받을 수도 있는 것 아니냐”고 전했다.
검찰 내에서는 관봉권과 쿠팡 두 사건에 대해선 대검찰청에서 감찰을 진행하거나 고위공직자범죄수사처가 수사해야 하는 사안으로 보는 시각이 강하다. 한 검찰 간부는 “기소·불기소 등 빠른 결과물을 내놓지 않으면 특검이 내부 동력을 잃을 수 있다”고 말했다.
특검팀을 이끄는 안권섭 특별검사는 이 같은 분위기를 고려해 내부기강 확립과 실체 규명에 집중할 것으로 보인다. 수사기간이 최장 90일로 제한된 만큼 특검은 초반부터 수사에 속도를 낼 전망이다. 안 특검은 전날 서울 서초구 특검 사무실에서 현판식을 열고 “어깨가 무겁다”며 “수사 결과에 따른 합당한 결정을 내리겠다”고 말했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
