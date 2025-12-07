‘현지 누나’ 청탁 논란… 대통령실 “감찰했으나 실제 전달 없었다”

강훈식 “저와 김현지·김남국 대상…

野 요구 특별감찰관 꼭 임명할 것”

‘6개월 성과 간담회’에서 현안 답변

대통령실의 복귀를 앞둔 7일 서울 종로구 청와대의 모습. 대통령실은 올 크리스마스 즈음 업무시설 이전을 마칠 예정이라고 밝혔다. 연합뉴스

대통령실이 최근 불거진 소위 ‘현지 누나’ 인사 청탁 논란과 관련해 청탁 상대였던 강훈식 대통령 비서실장과 김현지 제1부속실장, 청탁 주체였던 김남국 전 디지털소통비서관에 대해 감찰을 실시했다고 밝혔다. 대통령실은 그러나 김 전 비서관이 실제로 청탁을 전달한 정황은 없었던 것으로 결론지었다.



대통령실은 7일 용산 대통령실에서 ‘6개월 성과 간담회’를 열고 국정 성과와 과제를 설명했다. 강 비서실장은 김 전 비서관 사퇴와 관련해 “부적절한 청탁에 대해 단호하게 대처했다”며 “공직기강(비서관실)을 통해 저를 포함해 김 전 비서관, 김 1부속실장을 상대로 조사와 감찰을 한 결과 (청탁) 관련 내용을 전달하지는 않았다는 점을 확인했다”고 말했다. 야권이 꾸준히 압박해 온 특별감찰관 임명 문제와 관련해선 “저희는 꼭 (임명)하겠단 입장을 거듭 확인드린다”며 국회의 협조를 요구했다.



간담회에서는 강 비서실장과 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장이 분야별 주요 성과를 보고했다. 환율·부동산 대책, 우라늄 농축·핵잠수함 추진 협상 등 국내외 현안에 대한 질의응답이 이어졌고, 경제·사회·홍보 분야 수석비서관들도 질의에 직접 답변했다. 고환율 상황에 대해 김 정책실장은 “관계 장관 회의 등을 통해 시장과 지속적으로 소통하고 있다”며 “기업 해외 수익의 국내 적정 환류, 개인 해외투자 리스크 점검, 국민연금의 투자 비중 조정 등 대응 과제를 진행 중”이라고 밝혔다. 부동산 대책에 대해 “대책이 없다”는 이재명 대통령 발언에 대해 하준경 경제성장수석은 “대통령의 발언은 단기 처방만으로 해결할 수 없는 구조적 문제라는 인식에서 나온 것”이라며 국토균형발전 필요성을 강조했다.



외교·안보 분야에선 한·미 관세협상 이후 후속 과제에 대한 설명이 집중됐다. 김현종 국가안보실 1차장은 “안보실 주도로 우라늄 농축·재처리, 핵추진 잠수함 도입, 국방예산 증액 등 세 가지 축으로 태스크포스(TF)를 운영하고 있다”며 “가시적 성과는 내년 전반기가 될 것”이라고 설명했다. 위 안보실장은 내년 한반도 정책 방향을 묻는 말에 “지난 6개월간 남북관계에서 큰 진전은 없었지만, 한·미, 한·중, 한·일 등 주변국과의 관계를 안정시키는 데 주력해 왔다”며 “북한의 호응이 관건이지만, 내년부터는 외교적 에너지를 한반도 평화 프로세스에 투사해 보려 한다”고 설명했다. 강 비서실장은 대통령실의 청와대 이전은 크리스마스 즈음 완료될 예정이라고 밝혔다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



