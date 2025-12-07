中당국, 외신 불러 “화재참사 왜곡 말라” 경고
중국 국가보안 당국이 홍콩 주재 외신들에 화재 참사 등에 대한 허위·왜곡 보도로 레드라인을 넘지 말라고 경고했다.
중국 관영 신경보와 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 중앙정부가 설치한 주홍콩 국가안전수호공서는 6일 외신 대표들을 소집해 “웡푹코트 아파트 단지 화재 참사와 7일 입법회 선거에 대한 일부 외신 보도가 사실을 무시하고 허위 정보를 퍼뜨린다”고 주장했다.
공서는 “이들 보도가 정부의 재난 구조 및 사후 처리 작업을 왜곡·중상하고 입법회 선거를 공격·방해하며 사회의 분열과 대립을 조장했다”며 “재난을 이용해 홍콩을 어지럽히려는 반중·교란 세력의 행위에 결코 관용을 베풀지 않을 것”이라고 밝혔다. 엄중한 경고에 사용하는 “미리 경고하지 않았다고 말하지 말라”는 엄포성 발언도 곁들였다.
이날 소집된 외신은 AP통신과 AFP통신, 뉴욕타임스, 파이낸셜타임스, 블룸버그통신 등이며 이런 회의에 공개 소환된 것은 처음이라고 SCMP는 전했다.
공서는 허위·왜곡 보도의 구체적 사례를 제시하지 않았지만 홍콩 당국이 화재 참사와 입법회 선거에서 반대 의견을 억압하고 있다는 보도들이 표적인 것으로 관측된다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
