잠잠하던 ‘명청’ 다시 긴장 모드

1인 1표 부결에 갈등구도 재부각

민주 “친청 없다” 진화에도 들썩

최고위원 보궐선거 대리전 양상

정청래 더불어민주당 대표가 지난 6일 제주도 노동자종합복지관 대강당에서 열린 '제주 발전과 이재명정부 성공을 위한 2025 민주 아카데미'에서 강연하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 추진했던 ‘1인 1표제’가 당 중앙위에서 부결되면서 잠잠했던 ‘명·청’ 갈등 구도가 재부각되고 있다. 다가올 최고위원 보궐선거에서 친명(친이재명) 대 친청(친정청래) 대결 구도까지 전망되자 당 지도부는 “친청은 없다”며 선을 긋고 나섰다. 1인 1표제도 논의를 미뤘지만 다가올 지방선거 공천 룰 세팅이 또 당심 분화의 불씨가 될 여지가 있다는 해석이 나온다.



조승래 더불어민주당 사무총장은 7일 여의도 당사에서 기자들과 만나 “1인 1표, 최고위원 선출과 관련해 매사를 특정 인물 중심으로 편가르기하는 방식은 자제할 필요가 있다”며 “당원과 중앙위원은 누가 이재명정부의 성공을 더 뒷받침하고 내란 세력과 잘 싸울 것이냐를 기준으로 선택할 것”이라고 말했다. 박수현 더불어민주당 수석대변인도 페이스북에 “민주당에 친청은 없다. 친명만 있을 뿐”이라고 썼다.



당 지도부가 일제히 갈등론 진화에 나선 건 지난 5일 1인 1표제와 지방선거 공천 룰 변경안이 모두 중앙위 표결에서 부결된 탓이다. 이를 두고 정 대표에 대한 불만이 표출된 것이란 해석이 쏟아졌다. 1인 1표제는 정 대표의 대표적인 공약 중 하나다. 지방선거 공천 룰 개정은 지방선거에서 다수 후보가 나설 경우 권리당원 100%로 예비경선을 치른다는 내용으로 표면상 반대가 거의 없던 안건이다. 그런데 재적위원 596명 중 40%에 가까운 223명이 참여하지 않아 ‘정족수 미달’로 부결됐고, 정 대표에 대한 불신과 불만이 표로 나타났다는 분석이 제기되고 있다.



여기에 전현희·김병주·한준호 최고위원의 사퇴로 빈자리를 채우는 과정에서 친명·친청 간 대결 구도가 부각될 것이란 관측까지 나오고 있다. 최고위원 출마 후보군 중 이재명 대통령의 당대표 시절 1기 수석사무부총장을 지낸 강득구 의원, ‘대장동 변호사’ 이건태 의원, 원외 최대 친명 조직 ‘더민주혁신회의’의 유동철 공동상임대표 등은 친명계로 분류된다. 정 대표의 1기 조직사무부총장인 문정복 의원, 정 대표 직속 민원정책실장 임오경 의원, 법사위 소속 이성윤 의원 등은 친청계로 언급된다. 보궐선거에서 명·청 대전이 벌어질 것으로 전망되는 이유다.



정 대표는 일단 1인 1표제는 당분간 추진을 보류하기로 했다. 그러나 지선 공천 룰은 지방선거기획단 회의를 통해 8일 최고위 의결을 거쳐 재추진할 전망이다. 조 사무총장은 “광역·기초단체 비례대표 선출을 기존 각급 상무위원회 선출에서 권리당원 100%로 전환했을 때 발생하는 여러 우려점에 대한 지적이 있었다”고 밝혔다. 민주당은 기초 비례대표 선출 시 권리당원과 상무위원의 비중을 5대 5로 조정하고, 광역 비례대표는 부결된 안대로 권리당원 100%로 선출하는 수정안을 추진한다. 예비후보 5인 이상 시 권리당원 100% 투표로 예비경선을 추진하는 안도 다시 안건으로 올라갈 예정이다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



