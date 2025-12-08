韓수출 7000억 달러의 그늘… 반도체 빼니 마이너스 수두룩

반도체 호황이 만든 수출 착시

15대 품목 중 석화 등 10개 감소

반도체 비중 28.3%… 의존도 심화

내년에도 철강 등 침체 장기화 전망



올해 수출 실적이 사상 최초로 7000억 달러 돌파를 앞두고 있지만 ‘반도체 독주’ 효과를 뺀 나머지 업종의 수출은 오히려 뒷걸음질을 친 것으로 나타났다. 글로벌 공급 과잉으로 구조적 위기에 직면한 철강·석유화학 등 기존 주력 산업의 부진이 반도체 호황에 가려지는 ‘무역 착시’ 현상이 발생한 것이다.



7일 산업통상부에 따르면 지난달까지 올해 누적 수출액은 1년 전보다 2.9% 늘어난 6402억 달러로 2022년(6287억 달러) 이후 3년 만에 최대치를 기록했다. 이달 수출 실적이 지난해 12월(613억 달러)과 비슷한 성과만 거둬도 올해 수출액은 7000억 달러를 넘는다.



올해 한국 수출의 약진은 최대 수출품인 반도체의 ‘나 홀로 호황’이 견인했다. 지난 11월까지 반도체 누적 수출액은 1526억 달러로 이미 지난해 전체 수출액(1419억 달러)을 뛰어넘었다. 이달 수출 실적까지 반영되면 역대 최대 수출 기록을 갈아치울 전망이다. 산업부 관계자는 “전 세계적 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대로 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 제품 수요가 급증했고, 메모리 반도체 가격이 크게 반등한 영향이 반영됐다”고 말했다.



그러나 반도체 호황과 별개로 국내 주력 수출품의 3분의 2는 지난해보다 실적이 쪼그라든 상태다. 지난달까지 15대 수출 품목 중 일반기계(-8.9%), 석유제품(-11.1%), 석유화학(-11.7%), 철강(-8.8%), 자동차부품(-6.3%), 무선통신기기(-1.6%), 디스플레이(-10.3%), 섬유(-8.1%), 가전(-9.4%), 이차전지(-11.8%) 등 10개 품목은 1년 전보다 수출이 감소했다. 수출이 증가한 품목은 반도체(19.8%)와 자동차(2.0%), 선박(28.6%), 바이오헬스(7.0%), 컴퓨터(0.4%) 등 5개 품목에 그친다.



한국 수출의 반도체 의존도는 역대 최고 수준으로 치솟았다. 지난달 전체 수출에서 반도체가 차지한 비중은 28.3%로 사상 최고치를 기록했고, 올해 1~11월 기준으로도 23.8%로 2018년 ‘반도체 슈퍼 사이클’ 당시인 2018년 (20.9%)을 웃돌았다.



내년 수출도 사실상 반도체 원맨쇼가 될 것으로 보인다. 한국은행은 지난달 ‘경제전망 설명회’에서 내년 반도체 부문의 수지가 더 개선될 것으로 예상했다. 한은 관계자는 “높은 반도체 가격 수준이 적어도 내년까지 상당 부분 유지될 것으로 가정하고 있다”고 설명했다. 한은은 다만 AI 투자가 둔화하는 비관적 시나리오에선 내년 하반기부터 반도체 수출이 꺾일 것으로 봤다. 비 정보통신(IT) 분야는 내년에도 성장세가 충분하지 못할 것으로 예측된다.



산업연구원은 내년도 경제·산업 전망 보고서에서 “자동차·섬유 업종은 성장세 정체 가능성이 있고 철강·석유화학·정유 업종은 침체 국면이 이어질 것”이라고 내다봤다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



