中함재기, 日전투기에 레이더 쏴… 양국 갈등 악화일로
오키나와 인근 공해상서 충돌
日방위상 “매우 유감, 강력 항의”
中 “일본이 훈련 방해… 비방 말라”
다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언을 계기로 한 달째 이어진 중·일 갈등이 악화일로로 치닫고 있다. 일본 오키나와 인근 공해상에서 중국 함재기가 일본 전투기에 사격통제용 레이더를 조사(겨냥해 비춤)해 군사적 긴장까지 고조됐다.
교도통신에 따르면 고이즈미 신지로 일본 방위상은 7일 새벽 긴급 기자회견을 열고 “중국 해군 J-15 함재기가 일본 항공자위대 F-15 전투기에 레이더를 조사했다”며 “이는 항공기 안전 운항에 필요한 범위를 넘어선 위험 행위로 매우 유감스럽다”고 밝혔다. 이어 “중국 측에 강력히 항의했으며 재발 방지를 위한 엄격 조치를 요구했다”고 덧붙였다.
일본 방위성에 따르면 전날 오후 중국 해군 랴오닝함에서 떠오른 J-15는 오키나와 남동쪽 공해상에서 비행하던 중 항공자위대 F-15에 레이더를 조사했다. F-15는 J-15의 영공 접근을 저지하기 위해 긴급 발진했으며 레이더 조사 신호를 탐지한 것은 오후 4시32분부터 3분간, 오후 6시37분부터 31분간 두 차례다.
요미우리신문은 “중국 군용기가 자위대 자산에 레이더를 겨냥한 사실을 방위성이 발표한 것은 처음”이라고 전했다. 고이즈미 방위상은 이날 도쿄에서 리처드 말스 호주 국방장관과 만난 자리에서도 중국 함재기의 레이더 조사를 언급하며 “단호하고 냉정하게 대응하겠다”고 말했다. 말스 장관은 “깊이 우려하고 있다. 일본과 함께 행동하겠다”고 화답했다.
중국 해군은 즉각 반발했다. 왕쉐멍 중국 해군 대변인은 “일본 자위대 항공기가 중국 함재기의 정상적인 비행 훈련에 심각한 영향을 줬다”며 “랴오닝함 항모 편대는 훈련 대상 해·공역을 사전에 발표했다. 일본이 중상과 비방을 즉시 중단할 것을 엄정하게 요구한다”고 밝혔다. 중·일 국방 당국 간 대립은 양국 갈등을 한층 더 고조시킬 것으로 전망된다. 교도통신은 “다카이치 총리가 지난달 7일 중의원에서 밝힌 대만 관련 견해를 유지하며 중국과 대화를 지속하겠다는 자세를 강조하고 있다”며 “갈등의 돌파구가 보이지 않는다”고 지적했다.
중국이 대일 압박에서 가장 강력한 카드로 평가되는 희토류 수출이 지연되는 정황도 포착됐다. 요미우리는 “중국 정부가 일본 기업에 대한 희토류 수출 절차를 지연하는 것으로 확인됐다”며 “일본 흔들기라는 지적이 나온다”고 보도했다. 일본은 중국을 염두에 두고 제3국 우회 수출 상품에 대한 반덤핑 관세 부과 조항을 2026년도 세제개편안에 반영하는 방안을 논의 중이다. 중국은 최근 미국과의 무역 갈등을 우회하기 위해 동남아시아 등으로 부품을 수출한 뒤 완제품으로 가공해 판매하는 것으로 알려졌다.
주중 일본대사관은 1937년 중일전쟁 때 일본군이 자행한 난징대학살 88주기(오는 13일)를 앞두고 자국민에게 “최근 양국 관계를 고려해 특히 주의가 필요하다. 외출 시 주변 상황에 주의하라”고 당부했다.
