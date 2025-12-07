쌍방울 대북송금 사건 ‘연어·술파티 회유 의혹’ 본격 수사
서울고검, 감찰서 강제수사 전환
안부수 아태평화교류협회장 등
핵심 증인 영장 청구 신병 확보 나서
쌍방울그룹 대북송금 사건 조사 과정에서 불거진 검찰의 연어·술파티 회유 의혹에 대한 수사가 본격화됐다. 이 의혹을 감찰하다 강제수사로 전환한 서울고검은 핵심 증인인 안부수 아태평화교류협회장과 쌍방울 전직 임원들의 신병을 확보한다는 방침이다.
안 회장 등에 대한 구속영장이 발부될 경우 검찰 수사는 이화영 전 경기도 평화부지사에 대한 진술 회유 의혹으로 빠르게 확대될 전망이다. 여권을 중심으로 이재명 대통령 공소 취소 주장이 다시 힘을 얻을 것이라는 관측도 나온다.
7일 국민일보 취재를 종합하면 서울고검 인권침해 점검 태스크포스(TF)는 지난 5일 안 회장과 쌍방울 방용철 전 부회장, 박모 전 이사에 대해 업무상 횡령·배임 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 앞서 검찰은 지난달 초 김성태 전 쌍방울 회장과 쌍방울 직원 2명을 횡령·배임 혐의로 입건하고, 쌍방울 계열사인 비비안 본사를 압수수색했다.
안 회장은 이 대통령이 경기지사로 재임하던 시절 경기도와 쌍방울을 북한 인사들과 연결해준 것으로 알려진 인물이다. 이 전 부지사가 대북송금 재판에서 유죄를 선고받는 데 결정적 증언을 하기도 했다. 당초 안 회장은 2022년 11월 구속 당시만 해도 검찰 조사에서 쌍방울이 북한에 제공한 800만 달러의 성격에 대해 투자와 주가 상승을 위한 돈이라는 취지로 진술했다. 그러나 이듬해 4월부터는 경기도와 이재명 당시 지사의 방북을 위한 돈이라고 진술을 뒤집었다.
검찰은 안 회장이 대북송금 관련 증언을 바꾸는 대가로 쌍방울 측으로부터 각종 편의를 제공받은 것으로 의심한다. 쌍방울이 안 회장의 변호사비를 대납해주고, 자녀에게 주거용 오피스텔과 채용 등 특혜를 제공했다는 게 검찰의 시각이다. 안 회장은 지난 2월 김 전 회장과 공모해 북한에 수억원대 외화를 보낸 혐의 등으로 2심에서 징역 1년6개월을 선고받았다.
검찰은 안 회장 신병을 확보해 연어·술파티 회유 의혹 수사에 속도를 낼 계획이다. 수원지검이 이 전 부지사 대북송금 사건을 조사하던 2023년 5월 17일 검사실 내 영상녹화실로 연어회와 소주가 반입되는 등 수차례 진술 회유가 있었다는 게 의혹의 핵심이다. 법무부는 지난 9월 이 같은 실태조사 결과를 발표했고, 정성호 법무부 장관도 즉각 감찰을 지시해 TF가 조사를 벌여왔다.
다만 대법원은 지난 6월 이 전 부지사의 대북송금 공모 등 혐의에 대해 징역 7년8개월을 확정하며 술자리 회유 의혹은 인정하지 않았다. 의혹의 당사자인 박상용 검사도 사실무근이라는 입장이다.
TF 수사가 진척돼 진술 회유 정황이 구체적으로 확인되면 여권을 중심으로 이 대통령 공소 취소 주장이 다시 고개를 들 가능성도 있다. 이 대통령의 대북송금 사건 재판은 당선과 함께 중단돼 있다. 정청래 더불어민주당 대표는 지난달 12일 검찰의 ‘대장동 항소 포기’ 사태 당시 최고위원회의에서 “조작 기소된 사건은 공소 취소해야 하고, 그 조작에 대해 엄중히 수사하고 엄벌에 처해야 한다”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사