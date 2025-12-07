[단독] 서울대 외부인 사건사고 주 2회꼴… 도난·폭행 등 학생들 봉변
도서관 들어와 삼단봉 휘두르기도
3년간 330건… 경비인력 확충 목소리
최근 3년간 서울대에서 발생한 외부인이 연루된 사건사고가 158건에 달하는 것으로 파악됐다. 서울대 구성원들 사이에선 경비원 인력 확충 등 종합적인 안전대책이 필요하다는 주장이 나온다.
박성준 더불어민주당 의원실이 7일 전국 국립대를 대상으로 받은 2023~2025년 대학교 교내 사건사고 현황에 따르면 서울대에선 올 한 해(10월 말 기준) 외부인이 포함된 사건사고가 38건 발생했다. 이는 화재·도난·교통·폭행(소란)·성관련·집회(시위) 등 6가지 항목으로 유형이 특정된 사고만 해당한다. 6가지 유형의 사건사고는 지난해 49건, 2023년엔 71건 각각 발생했다.
올해 10월 서울대 구내식당에서 한 외부인이 식사 중이던 남학생을 폭행하는 사건이 일어났다. 5월 초엔 서울대 중앙도서관에서 40대 남성이 ‘왜 시진핑 자료실이 있냐’며 삼단봉을 휘둘러 도서관 직원들을 위협하는 일이 발생하기도 했다.
사고유형이 명확하지 않은 기타 건수를 포함하면 외부인 관련 사건사고는 더 늘어난다. 올해 발생한 건수는 10월 말 기준 총 81건이다. 2023년(147건), 2024년(102건)과 합치면 3년간 330건에 달한다. 한 서울대 교수는 “최근 한 세미나에서 젊은 여성이 세미나용 다과를 막 챙기는 걸 봤다”며 “외부인이 학생들을 따라 건물로 들어와서 구경하는 경우도 적지 않아 불안하다”고 말했다.
반면 서울대를 제외한 전국의 거점국립대 9곳(부산·경북·경상국립·강원·전남·전북·충남·충북·제주대)에서 발생한 외부인 관련 사건사고는 3년간 11건 수준에 불과했다.
서울대 내에선 추가 경비인력 투입 등 대안이 필요하다는 지적이 나온다. 다른 서울대 교수는 “예전에는 건물마다 경비원이 있었는데 어느 순간 다 사라지고 무인 시스템으로 바뀌었다”며 “경비원이라도 있으면 최소한 이상한 사람들을 막아줄 수 있지 않겠나”라고 말했다. 박 의원은 “서울대는 국내 최고 대학인만큼 외부인의 출입이 많을 수밖에 없다”며 “내부 구성원들을 보호할 방안을 마련할 필요가 있다”고 말했다.
