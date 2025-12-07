대기업 10곳 중 6곳 “내년 투자계획 없거나 미정”
국내외 경제전망 불투명 등 이유
63.6% “AI 투자 계획 없다” 소극적
2026년이 다가왔지만 국내 대기업 10곳 중 6곳은 내년 투자계획이 없거나 아직 수립하지 못한 상태인 것으로 나타났다. 국내외 경제 전망이 좋지 않은 데다 통상질서 불안, 관세 및 고환율 리스크 등이 겹치면서 쉽사리 투자 방향을 확정하지 못하는 것으로 풀이된다.
한국경제인협회는 여론조사기관 모노리서치에 의뢰해 국내 매출액 상위 500대 기업을 대상으로 ‘2026년 투자계획’을 조사한 결과 응답 기업(110곳) 중 59.1%(65곳)가 내년 투자계획을 수립하지 못했거나 투자계획이 없다고 답했다고 7일 밝혔다. 43.6%(48곳)는 ‘투자계획을 수립하지 못했다’고 했고, 15.5%(17곳)는 ‘투자계획이 없다’고 응답했다. 내년 투자계획을 수립했다는 답변은 40.9%에 머물렀다.
내년 투자계획을 정하지 못한 기업들은 조직개편 및 인사이동(37.5%)과 대내외 리스크 영향 파악 우선(25.0%), 내년 국내외 경제전망 불투명(18.8%) 등을 주요 이유로 꼽았다.
투자계획을 수립한 기업 중에서도 내년 투자 규모를 올해보다 확대하겠다는 응답은 13.3%에 그쳤다. 올해와 비슷한 규모로 유지(53.4%)하거나 올해보다 축소하겠다(33.3%)는 응답이 월등히 더 많았다. 투자 규모를 축소하거나 투자계획이 없는 기업들은 내년 부정적인 경제전망(26.9%), 고환율과 원자재 상승 리스크(19.4%), 내수시장 위축(17.2%) 등을 배경으로 들었다.
미래 먹거리인 인공지능(AI) 투자에도 다수 기업이 소극적인 것으로 나타났다. 내년 AI 관련 투자계획 수립 여부를 묻는 질문에 63.6%는 ‘투자계획이 없다’고 답했다. 투자계획을 수립(12.7%)했거나 투자를 검토 중(23.7%)인 기업은 36.4%에 그쳤다.
기업들은 내년 가장 큰 투자 리스크로 관세 등 보호무역 확산 및 공급망 불안 심화(23.7%)와 미·중 등 주요국 경기 둔화(22.5%), 고환율(15.2%) 등을 꼽았다. 이 가운데 국내 투자 애로 요인으로는 세금 및 각종 부담금 부담(21.7%), 노동시장 규제·경직성(17.1%), 입지 및 인허가 투자 관련 규제(14.4%) 등을 들었다.
한경협은 법인세율 전 과세표준 구간 1% 포인트 인상, ‘노란봉투법’ 시행, 정년연장 논의 등을 투자 부담 요인으로 분석했다. 이상호 한경협 경제산업본부장은 “환율 안정 노력과 첨단산업에 대한 세제지원, 규제 개선 등 투자 활력을 높이기 위한 제도적 뒷받침이 필요하다”고 말했다.
이종선 기자 remember@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사