“민주당은 통일교 돈 받아도 되나”… 국힘 맹폭… 與 “필요시 경위 확인”
與 중진의원 2명 금품수수 의혹
국민의힘은 7일 윤영호 전 통일교 세계본부장이 더불어민주당 중진 의원 2명에게 수천만원의 금품을 전달했다고 민중기 특별검사팀에 진술했다는 보도와 관련, 수사를 촉구하며 맹공을 이어갔다. 민주당은 필요하면 경위를 확인하겠다는 뜻을 밝혔다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “(금품 수수 의혹) 관련한 수사가 진행돼야 하지 않나 싶다”며 “수사가 진행되지 않았는데, 말만 할 게 아니라 적극적으로 수사에 임하고 명확하게 밝혀져야 할 사안이라고 본다”고 말했다. 전날 송언석 원내대표도 페이스북에 “(특검은) 이 심각한 범죄 혐의를 알고도 덮어버렸다. 편파적 보복 수사였음이 드러난 것”이라며 “민주당의 통일교 금품 수수 의혹에 대한 즉각적인 수사를 강력히 촉구한다”고 적었다.
민중기 특검이 지난 10월 통일교에서 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의로 권성동 국민의힘 의원을 구속 기소한 상황에서 민주당 인사 연루설이 돌자 불공정 논란으로 역공에 나선 것이다.
한동훈 전 대표는 페이스북에 “보도대로라면 민중기 특검은 정치 특검이라는 말도 아까운 민주당 하청업자”라며 “통일교 돈, 민주당이 받으면 괜찮은 거냐”고 날을 세웠다. 주진우 의원 역시 “민주당 의원들은 돈 받아먹어도 되는 특권층인가”라고 따졌다.
민주당은 전날 불법 후원이 아니라고 반박했으나 이날은 공식 논평 없이 언급을 자제하며 관망하는 분위기다. 조승래 사무총장은 기자간담회에서 “특검이 (법에 근거한 수사 대상 이외) 불법 요소를 확인한다면 인지 후 다른 수사기관에 이첩하게 돼 있다”며 “필요하다면 어떤 경위인지 당내에서도 확인할 것”이라고 말했다. 백승아 원내대변인은 전날 서면 브리핑을 통해 “통일교 일부 지구장이 민주당 소속 정치인을 후원했다지만 후원 자체가 불법이 아니고 국민의힘처럼 조직적 동원에 따른 불법 후원은 전혀 아니었기에 수사 선상에 오르지 않았던 것”이라며 “이는 법과 증거에 따른 판단이지 정치적 고려나 편파 수사가 아니다”고 반박했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사